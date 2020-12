Neuruppin

Der Mann, der die Neuruppiner Jet-Tankstelle am Montagabend mit einem waffenähnlichen Gegenstand überfallen hat, ist immer noch flüchtig. Die Polizei ermittelt weiter. Und gibt nun eine Personenbeschreibung des Täters heraus.

Täter soll zwischen 30 und 35 Jahre alt sein

Es handelt sich dabei um einen Mann im Alter von 30 bis 35 Jahren, sagt Neuruppins Polizeipressesprecher Joachim Lemmel. Er ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Bei dem Übergriff im Verkaufsraum hatte er eine schwarze Jacke mit einem weißen Logo und ein helles Cap auf. Dazu trug er eine dunkle Jogginghose, helle Schuhe, eine kleine schwarze Umhängetasche sowie dunkle Handschuhe und eine Sonnenbrille.

Laut Polizeiaussagen vor Ort soll sich der Mann bereits etwa 20 Minuten vor dem Überfall auf dem Tankstellengelände aufgehalten haben. „Es ist meistens so, dass Täter nicht auf gut Glück irgendwo reinstürmen“, bestätigt Polizeisprecherin Dörte Röhrs.

Tankstellen-Mitarbeiterin musste ins Krankenhaus

Sie hofft, dass jemand den Mann in dieser Zeit beobachtet hat und nun weitere Hinweise liefern kann. Sie bittet mögliche Zeugen, sich zu melden unter: 03391/35 40 oder www.polizei.brandenburg.de.

Der Täter hat am Montag gegen 21.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Gerhardt-Hauptmann-Straße betreten. Er bedrohte eine Mitarbeiterin und forderte sie auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Das tat die Frau und der Mann flüchtete.

Die Tankstellen-Mitarbeiterin erlitt einen Schock. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei hat für die Suche nach dem Tankstellen-Überfall einen Fährtenhund eingesetzt. Den Täter konnte sie aber bisher nicht finden. Quelle: Alexander Bergenroth

Die Polizei suchte unmittelbar nach dem Überfall nach dem Unbekannten in der Umgebung. Der eingesetzte Fährtenhund hatte zwar eine Spur aufgenommen. Diese endete aber auf einem Grundstück ein paar hundert Meter weiter in einer Sackgasse. Gefunden haben die Beamten dort keine Hinweise auf den Täter, so Joachim Lemmel.

In diesem Jahr war es ansonsten ruhig rund um die Tankstellen der Region. Eine Statistik für 2020 liegt zwar noch nicht vor. Dörte Röhrs kann sich aber an keinen Überfall oder Diebstahl an Tankstellen erinnern. 2018 gab es gleich sieben Einbrüchein Verkaufsräume an den Zapfsäulen.

Jet-Zentrale vorsichtig beim Thema Sicherheit

Die Pächterin die Neuruppiner Tankstelle will sich zu dem Vorfall nicht äußern. Auch die Jet-Zentrale ist sehr vorsichtig. „Generell haben die Themen Sicherheit und Kriminalitätsprävention für uns und unsere Tankstellen höchste Priorität“, sagt Jet-Pressereferent Niels Wick. Konkret gehe es dabei um die Sicherheitsvorkehrungen an den einzelnen Standorten, aber auch regelmäßige Schulungen der Tankstellen-Teams.

Weiter ins Detail geht Wick dabei aber nicht. Er sieht die Gefahr, dass dadurch Informationen an potenzielle Täter gelangen oder diese sogar animiert werden könnten.

