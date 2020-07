Der missglückte Einsatz eines Beistellherds sorgte für einen Feuerwehreinsatz in Neuruppin. Ein Mieter alarmierte die Feuerwehr, weil seine Wohnung plötzlich voller Rauch war.

Alarm in der Triftstraße in Neuruppin