Rauch in allen Räumen - Alarm in einer Bank in Neuruppin: Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst

Ein Einsatz mit acht Feuerwehrfahrzeugen, drei Rettungswagen, Notarzt und Polizei sorgte am Dienstag im Zentrum von Neuruppin für Aufsehen. In der Nähe des Schulplatzes drang gegen Mittag plötzlich dichter Rauch aus der Filiale einer Bank.