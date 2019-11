Ex-Genesis-Sänger Ray Wilson bringt Fans zum Lachen und Tanzen

Neuruppin

Klar, streng genommen sind zwei Jahre nicht gerade viel Zeit bei einer Band, die es immerhin schon auf mehr als 50 Jahre Band-Geschichte gebracht hat. Aber zwei Jahre sind zwei Jahre und genug Zeit, den Sound zu verinnerlichen – zumindest den, der von 1997 bis 1999 bei Genesis angesagt war – in dieser Zeit hat Ray Wilson den Platz am Mikro von Peter Gabriel und Phil Collins übernommen.

In dieser Zeit entstand das 15. und bislang letzte Studioalbum der Kultband – „Calling all Stations“ heißt es und war nur ein mäßiger Erfolg, weil Genesis dem Konzeptalbum zuliebe auf radiotaugliche Hit-Single verzichteten.

Gleichwohl: Auch von diesem Album hat Ray Wilson Stücke im Gepäck, dazu ein paar der großen Genesis-Hits und auch etliche Kultsongs aus dem Solorepertoire seiner berühmten Vorgänger.

Die Kulturkirche ist am Freitagabend prasselvoll, das in weiten Teilen ergraute Publikum will sich in die eigene Jugend zurückträumen, wo man noch Westplatten über die Grenze schmuggeln ließ oder Stunden in der Schlange stand, um eine Amiga-Genesis-Pressung zu ergattern.

Genesis meets Classic heißt die Tour, bei der Ray Wilson neben seiner engagierten Band noch drei Streicherinnen mit dabei hat, die den Stücken ein wenig mehr Klangfarben geben sollen. Zumeist spielen die drei schwarzen Glitzerengel dezent im Hintergrund – der Rock dominiert den Sound ganz klar und Geigen und Cello tun ihr Werk eher unmerklich. Das ist auch gut so – die Fans sind schließlich ins Rockkonzert gegangen.

Obschon der Tausendsassa am Bass auch wunderbar Saxofon und Querflöte spielt – und ganz nebenbei am Freitag seinen 40. Geburtstag hat. Spontan singen Saal und Bandkollegen ihm ein Ständchen. Überhaupt ist die Stimmung prächtig bei Hits wie „Thats all“, „In the Air tonight“, „Land of Confusion“, „Follow you follow me“ oder – jetzt tobt auch der letzte Fan – „Solsbury Hill“.

Feine Balladen – druckvolle Rocknummern

Feine Balladen wechseln mit druckvollen Rocknummern. In den Gängen wird getanzt und gekuschelt. „Früher waren es noch Dessous“, ruft Wilson angesichts eines geworfenen roten Schals und lacht. Er singt von einsamen Abenden in Edinburgh, erzählt, wie er mal auf einer Hochzeit ein paar Songs singen sollte. „Drei Stunden später sang ich immer noch ein paar Songs“, scherzt er. Die Stimmung brodelt – bis zur allerletzten Zugabe.

Von Regine Buddeke