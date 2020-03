Neuruppin

Einer 70 Jahre alten Neuruppinerin wurde im vergangenen Sommer ihre Geldbörse gestohlen. Jetzt veröffentlicht die Polizei ein Foto des mutmaßlichen Diebes und bittet um Hinweise.

850 Euro in bar vom Konto der Rentnerin abgehoben

Die Frau hatte sich am 31. Juli 2019 nach dem Einkaufen bei der Polizei gemeldet, weil ihre Brieftasche weg war. Etwa 14 Tage später musste die Seniorin feststellen, dass mit ihrer Bankkarte etwa 850 Euro Bargeld von ihrem Konto abgehoben wurden.

Tatort: die Sparkasse im Reiz

Ein bislang unbekannter Mann hat die Karte an einem Geldautomaten im Ruppiner Einkaufszentrum (Reiz) verwendet. Wer kennt diesen Mann oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise bitte an die Polizei in Neuruppin unter der Telefonnummer 03391/35 40.

Von MAZ-online