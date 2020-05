Neustart für die Neuruppiner Gastronomie – so lief der erste Tag

Neuruppin

Fast schon ungewohnt war er – der Anblick von besetzten Tischen in der Neuruppiner Innenstadt. Ob warme Mahlzeiten oder ein kühles Bier – viele Neuruppiner lockte das schöne Wetter am Freitag wieder in die Cafés und Restaurants.

Doch am Tag 1 nach der Wiedereröffnung zeigte sich auch: Die Verunsicherung scheint nach wie vor groß. „Noch ist es verhalten“, sagt Ingrid Huth vom Café „ Huth“ in der Karl-Marx-Straße.

Anzeige

Das liege wohl auch daran, dass sich die Menschen erst einmal an die neuen Regeln gewöhnen müssten, meint sie. Sie selbst ist glücklich, wieder ihre Gäste zu empfangen. „Es ist schön für uns und wir sind auch sehr bemüht, alle Maßnahmen einzuhalten.“

Weitere MAZ+ Artikel

Gastronomen freuen sich auf die Gäste

Auch im Restaurant- und Café Tempelgarten in der Präsidentenstraße freuen sich die Inhaber über den Neustart. „Wir sind positiv eingestellt und freuen uns, nach so langer Zeit wieder zu öffnen“, sagt Claudia-Doreen Skaun.

Renato und Claudia-Doreen Skaun (Mitte) freuen sich im Tempelgarten auf die Gäste. Quelle: Henry Mundt

Auch sie vermutet, dass das Geschäft erst anlaufen muss und die Gäste mitunter noch gar nicht wissen, dass sie wieder ins Restaurant dürfen. „Vielleicht zum Wochenende“, so Claudia-Doreen Skaun.

Das erwartet man auch im Rosengarten in der Wichmannstraße mit Freude. „Wir drücken die Daumen fürs Wochenende“, sagt Anna Pecoraro. Sie kommt selbst aus Italien und freut sich, dass die Situation in Deutschland entspannter ist, sodass die Restaurants wieder öffnen.

Coronaregeln müssen eingehalten werden

„Wir achten auch sehr auf die Regeln, schließlich wollen wir keine zweite Welle“, meint sie. Das bedeutet etwa genügend Abstand zwischen den Tischen oder das Tragen einer Maske.

Auch im Rosengarten geht es weiter: Anna Pecoraro schenkt wieder Bier aus. Quelle: Henry Mundt

Egidio Fiore vom Restaurant Piazza Italia an der Präsidentenstraße kommt ebenfalls aus Italien und kennt die Situation dort. Deshalb hat er Verständnis für viele Regeln, etwa dass Salz und Pfeffer nicht mehr auf den Tischen stehen und diese regelmäßig desinfiziert werden.

„Dass wir wieder aufmachen dürfen, ist eine gute Sache“. Allerdings fürchtet der Gastronom: „Es wird kein Riesenandrang, viele Leute haben noch Angst oder wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen.“

Viele Neuruppiner bestellen weiterhin

Trotz der Öffnung der Restaurants holen sich viele ihre Speisen lieber ab – so auch im asiatischen Bistro „Kampai“ in der Karl-Marx-Straße. Dort war das Geschäft fortwährend „stark“, doch die meisten Kunden bevorzugen Bestellungen. „Es muss sich noch herumsprechen, dass wieder offen ist“, vermutet Huu Di Mai.

Carolin und Kevin Gaszczak freuen sich, endlich wieder ins Kampai gehen zu können. Quelle: Henry Mundt

Dass zum Essen aber das Soziale gehört, finden auch die Gäste im Kampai. Kevin und Carolin Gaszczak sind zum ersten Mal seit Wochen wieder im Restaurant und „überglücklich“, dass dies wieder möglich ist.

Gäste zu empfangen – das war auch um die Ecke in „Theos Steakhaus“ lange nicht möglich. „Gott sei Dank“ gehe es nun weiter, sagt Inhaber Ralf Mandler. Jetzt stehen etwa Desinfektionsmittel am Eingang und die Karte ist per QR-Code abrufbar, den man vom Handy scannen kann.

Lesen Sie auch:

Von Johanna Apel