Neuruppin

Jetzt haben es Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) und Neuruppins Klinikchef Matthias Voth auch schwarz auf weiß: Aus „organisatorischer und medizinischer Sicht“ sollte an den Ruppiner Kliniken unbedingt ein ständige Rettungshubschrauber stationiert werden. Zu diesem Ergebnis kommt die Gutachterfirma Forplan aus Bonn, die in den vergangenen Monaten die Situation der Patienten nicht allein aus Neuruppin und dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin unter die Lupe genommen hat, sondern dabei den gesamten Nordwesten Brandenburgs, Berlin sowie Teile von Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt im Blick hatte.

Gutachten sofort an die Minister verschickt

„Das ist ein erfreuliches Ergebnis“, sagte am Donnerstag Landrat Reinhardt. Er hat das Gutachten sogleich an Gesundheitsministerin Susanna Karawanski (Linke), Innenminister Karl-Heinz Schröter ( SPD) sowie an die Potsdamer Staatskanzlei geschickt. Denn für die sogenannte Luftrettung ist das Land zuständig, während die Landkreise und freien Städte für die „bodengebundene Rettung“ von Personen verantwortlich sind.

Das Gutachten helfe vielleicht, das eine oder andere Argument beim Land zu entkräften, dass sich bisher zu einem Bekenntnis für Neuruppin als Ort eines ständigen Rettungshubschrauber gedrückt hat. Zum Ärger von Klinikchef Voth hatte ein Sprecher des Potsdamer Innenministerium Mitte Juli sogar erklärt, dass das Land gar keinen Bedarf für einen weiteren Rettungshubschrauber sehe, weil sich Berlin einen neuen zulegen wolle.

Mit einem Hubschrauber werden Patientenströme geleitet

„Mit einem Rettungshubschrauber werden Patientenströme geleitet“, betonte Voth. Soll heißen, wo die Hubschrauber stationiert sind, werden auch Patienten hingeflogen und dort behandelt – egal, ob es ein paar Kilometer weiter ein ebenfalls gut ausgerüstetes Krankenhaus wie die Ruppiner Kliniken gibt. „Wir haben diese Erfahrung mit dem Hubschrauber aus Neustrelitz gemacht“, sagte Voth. Zudem verwies er darauf, dass so ein Rettungshubschrauber ebenfalls für Fachkräfte die Arbeit im Rettungsdienst attraktiv mache.

Der Hubschrauber in Neustrelitz ist mehr als 70 Kilometer von Neuruppin entfernt, ebenso wie die Rettungsflieger, die in Perleberg, Angermünde, der Stadt Brandenburg und in Berlin stationiert sind. Die Ruppiner Kliniken verfügen zwar über einen ausgebauten und regelmäßig genutzten Hubschrauberlandeplatz, zu dem Patienten geflogen werden. Doch für einen ständigen Rettungshubschrauber müsste das Land diesen nicht nur anschaffen, vielmehr müssten dann in Neuruppin auch noch ein Hangar sowie eine Tankstelle gebaut werden. Klinikchef Voth rechnet dabei mit einmaligen Investitionskosten von rund fünf Millionen Euro, für die das Land aufkommen müsste.

Landrat hat Verständnis für das Innenministerium

Landrat Reinhardt zeigte am Donnerstag gewisses Verständnis für das Abwarten des Potsdamer Innenministeriums. Dieses wolle seinen Etat möglicherweise nicht weiter belasten. Allerdings werde dabei der „Versorgungsaspekt“ der Patienten nicht betrachtet, so Reinhardt. Er setzt darauf, dass die Landesregierung alle Facetten beachtet.

Unklar ist, wann das Land über einen ständigen Rettungshubschrauber in Neuruppin entscheiden wird. Schließlich wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Zudem sei unsicher, ob die Zuständigkeiten der einzelnen Ministerien danach neu geordnet werden, so Reinhardt. Der Landrat setzt deshalb darauf, dass die Organisation zum Retten von Patienten auf dem Lande auch in einen möglichen Koalitionsvertrag aufgenommen wird. Am besten mit Neuruppin als ständigen Standort für einen Rettungshubschrauber. Das würde dafür sorgen, dass die Ruppiner Kliniken ihr medizinisches Angebot nicht nur halten, sondern vielleicht auch ausbauen können.

Von Andreas Vogel