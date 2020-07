Rheinsberg: 100 Leute protestieren gegen NPD-Demo

Rheinsberg

Mehr als 100 Rheinsberger und Ruppiner haben am Dienstagabend auf dem Rheinsberger Kirchplatz für eine weltoffene Stadt und gegen Gewalt demonstriert, während keine 100 Meter entfernt zwei Redner der rechtsextremen NPD Stimmung gegen Ausländer und Asylbewerber machten. Dort hatten sich knapp 50 Menschen versammelt, die Polizei schützte beide Demonstrationen mit einem größeren Aufgebot an Einsatzkräften.

„Die Stadt lebt im wesentlichen vom Tourismus und vom Fremdenverkehr“, betonte der einstige langjährige Rheinsberger Bürgermeister Manfred Richter ( SPD). Gewalt könne man deshalb nicht akzeptieren, zumal schaffe Gewalt immer neue Probleme.

Massenschlägereien müssen aufgearbeitet werden

Die Massenschlägereien in der vergangenen Woche, die zwei Abende lang nicht allein das Wohngebiet „Am Stadion“ in helle Aufregung versetzt hatten, müssten aufgearbeitet und ausgewertet werden, forderten Landrat Ralf Reinhardt und Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (beide SPD).

Bei den Auseinandersetzungen zwischen einer Gruppe von Tschetschenen auf der einen sowie einigen Deutschen und Polen auf der anderen Seite waren sieben Menschen verletzt und acht Personen vorläufig festgenommen worden. Zu den Ursachen ermittelt die Polizei.

Kein Platz für Nazis

Integration müsse vor Ort und in jedem Haushalt gelebt werden, sagte Landrat Reinhardt, während Anja Mayer vom Landesverband der Linken erklärte, dass es in der Gesellschaft keinen Platz für Nazis geben dürfe. Der Rheinsberger Freke Over (Linke) forderte mehr Geld für verlässliche Sozialarbeit vor Ort.

Nele Redlich aus Luhme war auf der Demo, „weil ich es schlecht finde, wenn man bei einem Konflikt wie diesem, ,die Tschetschenen’ sagt. Das macht man bei Deutschen ja auch nicht.“ Sie ärgert sich über die Verallgemeinerung und hätte sich mehr Infos über die Hintergründe für die Auseinandersetzung in der Vorwoche in Rheinsberg gewünscht.

Gründe für die Auseinandersetzungen sind weiter offen

Der Rheinsberger Peter Franke nahm an der Demonstration teil, „damit Rheinsberg nicht zum Schlachtfeld zwischen Ausländern und Deutschen wird. Viel wichtiger wäre es zu wissen, welche Gründe das hatte.“

Eine kleine Gruppe tschetschenischer Frauen sang während der Demonstration zusammen mit Jane Zahn das Lied „Immer lebe die Sonne“ auf Russisch. Auch die Landtagspräsidentin sang mit.

Over: Rheinsberg bleibt bunt

Von Seiten der NPD wurde die Demonstration um kurz nach 19 Uhr für beendet erklärt. Dennoch blieben einige Rechte auf dem Triangelplatz, wo sie weiterhin von der Musik der Gegendemonstranten beschallt wurden. Gegen 19.15 Uhr erklärte Freke Over schließlich auch die Kundgebung für beendet: „Es wurde heute eindeutig gezeigt: Rheinsberg bleibt bunt.“

Um 19.30 Uhr sind Kirch- und Triangelplatz komplett leergefegt, nur die Polizeiautos stehen noch. In der Ferne ist eine Trillerpfeife zu hören.

Von Johanna Apel und Andreas Vogel