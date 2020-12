Nun also doch: Rheinsbergs Stadtverordnete haben für ihre Sitzung Anfang Januar einen größeren Saal gefunden. Zudem wurde die Tagesordnung gestrafft. Es wird am 4. Januar weder um einen Bebauungsplan in Repente noch um die Straßenreinigungssatzung oder die Kalkulation für den Tourismusbeitrag gehen.