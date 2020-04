Rheinsberg

Bei Kontrollen der Eindämmungsverordnung in Rheinsberg bemerkten Polizisten am Samstag ein gekentertes Kanu auf dem Rheinsberger See, an das sich ein Mann klammerte. Der 72-Jährige war schon völlig entkräftet, aber allem Anschein nach nicht in der Lage, sich selbst aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Kanu war mit Wasser vollgelaufen

Das Kanu war gekentert und inzwischen so mit Wasser vollgelaufen, sodass der Kanufahrer es nicht mehr bewegen und umdrehen konnte. Den Polizisten der Wasserschutzpolizei gelang es, den Mann ins Boot zu ziehen. Der 72-Jährige wurde entkräftet, aber ansonsten unversehrt im Hafendorf Rheinsberg an seine Ehefrau übergeben. Eine medizinische Versorgen war nach Angaben der Polizei nicht notwendig.

