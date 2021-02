Früher hat er Bürohäuser und Kongresshallen in New York und Caracas entworfen, heute unterstützt er Schüler in Rheinsberg und Neuruppin in Mathe und Englisch: Der Architekt Maurizio Pirrone ist Nachhilfe-Quereinsteiger. Seinen alten Job vermisst er nicht. Pädagoge ist genau sein Ding.