Rheinsberg: Park kommt, Spielplatz immer noch nicht

Der Integrationspark gegenüber von Edeka in Rheinsberg kann zur kommenden Saison eröffnet werden. Davon ist der Bürgermeister überzeugt. Der neue Spielplatz an der Rhinstraße wird hingegen sehr wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nicht errichtet.

An der Stelle des bisherigen wilden Parkplatzes an der Paulshorster Straße in Rheinsberg entsteht nun eine kleine Parkanlage. Quelle: Celina Aniol