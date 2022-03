Rheinsberg: Rewoge stellt Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine bereit 

Rheinsberg

Der Streit zwischen der Stadt Rheinsberg und dem Landkreis um Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine scheint vorerst beigelegt zu sein. Bereits am heutigen Sonnabend sollen sich die ersten Flüchtlinge, die bisher in Gemeinschaftsunterkünften in Heimland und Luhme untergebracht sind, leer stehende Wohnungen der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft Rewoge ansehen können.

„Wir haben einen Leerstand von zehn Prozent und können die derzeit 23 vorliegenden Anfragen bedienen“, sagte Rewoge-Chef Stephan Greiner-Petter. Demnach sind Handwerker schon seit einer Woche dabei zu prüfen, ob die Elektroanschlüsse in den Wohnungen, die einige Zeit nicht bewohnt waren, noch in Ordnung sind. Ist das nicht der Fall, werden die Anschlüsse repariert, denn nur dann können die Wohnungen auch vermietet werden.

Rewoge-Chef: Die Rheinsberger Handwerker ziehen durch

Laut dem Rewoge-Chef hat der Elektriker allein am Freitag 14 Wohnungen geschafft, und der Maler habe sich für Sonnabend für kleinere Schönheitskorrekturen angekündigt. „Die Rheinsberger Handwerker ziehen durch, das ist grandios“, freute sich Greiner-Petter.

Den Weg für das Vermieten der Rewoge-Wohnungen an Flüchtlinge aus der Ukraine hat am Donnerstagabend der Ältestenrat von Rheinsberg bei einer gut einstündigen Beratung frei gemacht. „Die Wohnungen stehen ohne Bedingungen für Flüchtlinge aus der Ukraine bereit“, sagte Rheinsbergs Ortsvorsteherin Petra Pape (BVB-Freie Wähler) am Freitag.

Rheinsberg hat noch viele Fragen an den Landkreis OPR

Zugleich wies Pape darauf hin, dass Rheinsberg noch viele Fragen an den Landkreis habe, etwa wer das Mobiliar für die Wohnungen stellt und ab wann es Ansprechpartner und soziale Betreuer für die Flüchtlinge aus der Ukraine geben werde. „Wir wollen die Flüchtlinge willkommen heißen und integrieren“, betonte Pape.

„Wir wollen zeigen, dass Rheinsberg Flüchtlinge in Wohnungen integrieren kann“, sagte auch SPD-Fraktionschefin Ulrike Liedtke. Bei einer Sondersitzung Anfang Februar hatte die Mehrheit der Rheinsberger Stadtverordneten die Pläne des Landkreises abgelehnt, dass in Flecken Zechlin aus einem seit Jahren leer stehenden Hotel ein barrierefreies Flüchtlingsheim für bis zu 150 Menschen werden soll. In dem geplanten Heim seien die Voraussetzungen für eine „gelingende Integration“ nicht gegeben, hatten das Gros der Abgeordneten sowie auch Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB-Freie Wähler) seinerzeit erklärt.

Der Streit um das geplante Heim in Flecken Zechlin bleibt

Der Ältestenrat stehe in der Frage zu Flecken Zechlin hinter dem Bürgermeister, betonte SPD-Frau Liedtke am Freitag. Doch jetzt gehe es um schnelle Hilfe für die Flüchtlinge aus der Ukraine. „Wir können nicht länger warten“, sagte ebenfalls Bürgermeister Schwochow. Der Rheinsberger bedauerte jedoch, dass Landrat Ralf Reinhardt (SPD) auf vier Schreiben von ihm, Schwochow, nicht geantwortet habe. Die soziale Betreuung der Flüchtlinge in Rheinsberg könnte damit ein Problem werden, befürchtet Schwochow. Der Bürgermeister dringt auch deshalb weiterhin auf eine direkte Beratung mit dem Landrat. „Ich bin ein gebranntes Kind, was soziale Probleme in Rheinsberg angeht.“

Bei der Pressestelle des Kreises in Neuruppin waren die Wohnungsangebote aus Rheinsberg für Flüchtlinge aus der Ukraine bis Freitagmittag noch nicht bekannt. Verwiesen wurde lediglich darauf, dass der Markt zur Ausstattung von Wohnungen derzeit nahezu leer gefegt sei, so dass mit Wartezeiten gerechnet werden müsse. Doch die Zeit ist knapp, denn die Unterbringungen in Heimland und Luhme sollen schon in einigen Tagen wieder von Touristen genutzt werden können. Das weiß auch der Rewoge-Chef. Er lässt deshalb derzeit weiter leer stehende Wohnungen herrichten.

Von Andreas Vogel