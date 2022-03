Rheinsberg: Streit um Wohnungen für ukrainische Geflüchtete

Rheinsberg/Neuruppin

Bei der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft Rewoge gibt es zurzeit 16 Wohnungen, die sofort als Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung gestellt werden könnten. „Sie müssen nur noch eingerichtet werden“, sagte am Freitag Ulrike Liedtke, SPD-Fraktionschefin in Rheinsberg.

Was gut klingt, hat allerdings einen Haken. Denn Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB-Freie Wähler) knüpft laut Landkreis weiterhin zwei Bedingungen an die Vergabe: dass in der Stadt kein Wohnheim für Flüchtlinge entsteht und dass in Rheinsberg keine Flüchtlinge aus Tschetschenien aufgenommen werden.

Rheinsbergs Bürgermeister will ein Gespräch mit dem Landrat

Für die Kreisverwaltung in Neuruppin ist das Wohnungsangebot aus Rheinsberg deshalb nicht annehmbar. „Das Unterbringen von Flüchtlingen ist eine Pflichtaufgabe nach Weisung“, sagte Vizelandrat Werner Nüse (SPD). Schwochow habe in mehreren E-Mails nicht allein die Wohnungen in Rheinsberg angeboten, sondern dabei auch die Bedingungen, die er schon im Dezember vergangenen Jahres gestellt hatte, wiederholt.

Schwochow selbst wollte davon am Freitag nichts wissen. Seine einzige Bedingung sei ein Gespräch mit Landrat Ralf Reinhardt (SPD), erklärte er gegenüber der MAZ. Ihm, Schwochow, sei klar, dass man den Flüchtlingen aus der Ukraine helfen müsse. Zugleich will Schwochow bei der Aufnahme von Geflüchteten jedoch ein Wörtchen mitreden – weil es aus seiner Sicht problematisch wäre, wenn Menschen aus der Ukraine Tür an Tür mit jenen aus der russischen Föderation leben sollten. Der Bürgermeister befürchtet, dass es dann schnell zu Konflikten kommen könnte.

Rheinsbergs Bürgermeister steht in der Kritik

Wegen seiner Haltung in der aktuellen Flüchtlingsfrage steht Schwochow seit Tagen in der Kritik. Man könne die Vergabe von Wohnungen an Flüchtlinge nicht an Bedingungen knüpfen, sagt etwa SPD-Frau Liedtke. Darin seien sich fast alle Fraktionen in Rheinsberg einig. Liedtke ist zugleich Präsidentin des Landtages in Potsdam.

In Rheinsberg gibt es seit mehreren Wochen Streit über das Unterbringen von Flüchtlingen. Grund sind die im Januar bekannt gewordenen Pläne des Landkreises, in einem seit Jahren leerstehenden Hotel in Flecken Zechlin bis zu 150 Geflüchtete unterzubringen. Flüchtlinge seien in Wohnungen besser untergebracht als in einem Heim, sagt auch Liedtke.

Noch kein Termin für Treffen zwischen Kreisverwaltung und der Stadt Rheinsberg

Die Mehrheit der Rheinsberger Abgeordneten lehnt das geplante Flüchtlingsheim in Flecken Zechlin ab.

Um Missverständnisse und offene Fragen zwischen der Stadt Rheinsberg und der Kreisverwaltung zu klären, soll es demnächst ein Treffen zwischen Vertretern des Kreises und dem Rheinsberger Ältestenrat geben. Ein Termin dafür steht aber noch aus. Dabei könnte es bei dem Treffen auch gleich um die freien Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine gehen.

Von Andreas Vogel und Celina Aniol