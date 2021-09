Rheinsberg: mehr als 100 Trauergäste bei der Beisetzung von Siegfried Matthus

Rheinsberg

Als „homo musicus“ und großen Brandenburger hat Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Donnerstag Siegfried Matthus vor dessen Beisetzung auf dem evangelischen Friedhof in Rheinsberg gewürdigt. Matthus habe eine schier unerschöpfliche Kreativität sowie eine dramatische Musiksprache besessen, so Schüle. Davon habe nicht allein Rheinsberg mit der Kammeroper und dem Opernfestival profitiert, sondern ganz Brandenburg.

„Siegfried Matthus wusste, was Musiktheater sein sollte“, betonte auch Jacob Peters-Messer. Der Regisseur von „Effi Briest“ hatte diese letzte Oper von Matthus im Oktober 2019 am Staatstheater in Cottbus aufgeführt.

Es gibt noch ein Kontrabass-Konzert von Siegfried Matthus

Indes verwies Frank Matthus in seiner bewegenden Rede „Über meinen Vater“ unter anderem darauf, dass sein Vater stets im Licht seiner Frau Helga gestanden habe, die seine strengste Kritikerin gewesen sei. Sie waren ein perfektes Paar, so Matthus. Nun warte noch ein Kontrabass-Konzert, das Siegfried Matthus geschrieben hat, auf seine Uraufführung.

Auch Rheinsbergs einstiger Bürgermeister Manfred Richter kondolierte Helga Matthus. Quelle: Henry Mundt

Bei drei Themen sei sein Vater kaum zu bremsen gewesen, wenn es um Musik, um Ostpreußen und um Rheinsberg ging. Wegen seiner Liebe zu der Stadt habe er auch dort begraben werden wollen – und nicht im großen Berlin. „Hier singt und klingt jedes Jahr die Kammeroper“, so Frank Matthus.

Matthus war seit 1984 Ehrenbürger von Rheinsberg

Mehr als 100 Menschen waren zur Beisetzung von Siegfried Matthus, der seit 1984 Ehrenbürger von Rheinsberg war, gekommen, darunter auch Tomoko Masur, die Witwe Kurt Masurs. Mit dem einstigen Leipziger Gewandhauskapellmeister, der 2015 starb, verband Matthus eine enge Freundschaft.

Matthus war mehrfach mit dem Leipziger Gewandhausorchester auf Konzertreisen unterwegs. Dieses leitete Masur von 1979 bis 1996, bevor der Dirigent nach New York und später nach London wechselte.

Die Jahre in Rheinsberg waren für Matthus entscheidend

Matthus, der am 13. April 1934 als ältestes von fünf Kindern in Mallenuppen in Ostpreußen geboren wurde, hat stets seine Rheinsberger Zeit in Ehren gehalten. Ab 1948 besuchte er dort die Oberschule, er leitete in Rheinsberg seinen ersten Chor, übte auf einem Flügel in der Rauschule sein Klavierspiel und legte in dem Städtchen auch sein Abitur ab. „Die Jahre in Rheinsberg haben entscheidend dazu beigetragen, dass ich mich für die Musik entschieden habe“, sagte Matthus kurz vor seinem 75.Geburtstag der MAZ.

Trauerfeier zum Abschied von Siegfried Matthus Quelle: Henry Mundt

Matthus studierte an der Deutschen Hochschule für Musik in Berlin Chor- und Ensembleleitung sowie später auch Komposition. Von 1958 bis 1960 war er Meisterschüler von Hanns Eisler an der Akademie der Künste Berlin. Zu Silvester 1958 heiratete er seine Frau Helga, eine Opernsängerin. 1964 wurde nicht allein Sohn Frank geboren, sondern in diesem Jahr holte ihn Walter Felsenstein auch an die Komische Oper Berlin.

Matthus wurde in beiden deutschen Staaten geehrt

Mehr als 600 Kompositionen sind Siegfried Matthus zu verdanken, darunter 14 Opern und über 60 große Orchesterwerke sowie zahlreiche Kammermusiken, Ballettszenen und Filmmusiken wie etwa für „Wege übers Land“.

1991 hat sich Matthus mit der Kammeroper Schloss Rheinsberg, die er bis 2014 leitete, einen Traum erfüllt. Für seine Verdienste für den Erhalt von Kunst und Kultur wurde Matthus mehrfach ausgezeichnet: In der DDR erhielt er den Vaterländischen Verdienstorden, später das große Verdienstkreuz der Bundesrepublik sowie den Verdienstorden des Landes Brandenburg.

Matthus starb am 27. August im Alter von 87 Jahren in Stolzenhagen (Barnim).

Von Andreas Vogel