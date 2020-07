Rheinsberg verschiebt Radweg-Entscheidung bis zur Haushalt-Debatte

Rheinsberg

Hier ein bisschen den Waldweg ausbessern, dort die Trasse ein wenig besser ausschildern – und schon könnte es eine gute Fahrradpiste zwischen Zechlinerhütte über Heimland bis nach Flecken Zechlin geben. Das meint Freke Over, Linken-Fraktionschef in der Rheinsberger Stadtverordnetenversammlung.

„Das würde eine Verbesserung der Sicherheit bedeuten.“ Zudem einen Lückenschluss zwischen bestehenden Radrouten. „Und das mit wenig Mitteln“, so Over.

Rheinsberger reagieren verhalten auf Radwege-Idee

Begeisterung schlägt ihm bei dem Vorstoß nicht entgegen. Mathias Kehrberg von BVB/Freie Wähler dämpft die Hoffnungen. Er befürchtet, dass die Umwidmung von Forstflächen oder Teilen der Kreisstraße in Fahrradwege nicht so einfach durchzusetzen sein wird.

Außerdem habe die Stadt kein Geld dafür, bremst Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. „Alle Mittel für Straßenunterhaltung sind schon weg.“ Außerdem: Die Stadt gebe zusätzlich auch noch Geld für Radwege aus, wenn der Kreis vermutlich im Herbst die Strecke Zechow bis Rheinsberg saniert.

Der Fahrradweg zwischen Zechow und Rheinsberg, erst vor gut zehn Jahren mit Fördermitteln gebaut, ist inzwischen von Baumwurzeln zerstört und im letzten Abschnitt zwischen Berger Tours und Lindenallee nahezu unbefahrbar, weil beim Bau auf Wurzelsperrfolie verzichtet wurde. Quelle: Christian Schmettow

Marion Grefrath von der SPD findet die Idee gar nicht so verkehrt, dass man mit wenig Geld schnell zur Verbesserung der Situation für Radfahrer zumindest auf einer Strecke erreicht. „Es wäre ein kleiner Anfang.“ Allerdings schätzt sie den Bedarf ausgerechnet bei der Route als nicht sehr hoch ein: „Dort gibt es keinen großen Autoverkehr.“

Jörg Möller wünscht sich ein Gesamtkonzept für Rheinsberg

Ihr Fraktionskollege Jörg Möller hat grundsätzlich Bauchschmerzen mit dem Vorstoß. Schließlich hat sich der Bauausschuss, dem Möller früher vorsaß, nach jahrelangen Debatten Ende 2017 darauf geeinigt, dass die Stadt nicht planlos Radwege in Angriff nimmt. Stattdessen sollte ein Gesamtkonzept für die Routen in der Gemeinde her, erarbeitet von einem externen Büro.

Die Fachleute sollten eine Bestandsanalyse der bestehenden Verbindungen samt Kostenschätzung und Vorschlägen für Lückenschlüsse vorlegen. Es wäre nicht klug, der Gesamtexpertise vorzugreifen, so Jörg Möller. Die Stadt hat diese allerdings bis heute nicht in Auftrag gegeben.

Rheinsberger vertagen die Entscheidung

Ähnlich wie Möller sah es der Hauptausschuss. Dieser hat bereits im Herbst 2019 über den Antrag der Linken beraten. Und am Ende entschieden, dass die Stadt ein Konzept und eine Prioritätenlisten vorlegen sowie Geld für Radwege im Haushalt einstellen soll. Die Strecke Zechlinerhütte-Flecken Zechlin verschwand dabei gänzlich aus dem Beschluss.

Die Stadtvertreter haben aktuell keine Entscheidung dazu getroffen. Sie haben sich lediglich darauf verständigt, dass sie sich über die Radwege in der Diskussion zum diesjährigen Nachtragshaushalt unterhalten wollen. Die große Radwege-Roulette bleibt in Rheinsberg also weiter offen, bis klar ist, wohin der Rubel rollt.

