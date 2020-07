Rheinsberg

Langsam geht er auf – der Mond über Rheinsberg. Zwar ist es noch nicht dunkel, doch als die Bläser das gleichnamige Lied anstimmen, können so ziemlich alle auf dem Rheinsberger Kirchplatz mitsingen.

Wie passend, dass der Komponist des berühmten Liedes „der Mond ist aufgegangen“, Johann Abraham Peter Schulz, selbst am Rheinsberger Hofe war.

240 Jahre später auf dem Kirchplatz. „Es ist ein wunderschöner Abend“, sagt Juliane Felsch-Grunow in ihren Begrüßungsworten. Die Kantorin von Rheinsberg steht vor etwa 250 Leuten, sie sind gekommen um gemeinsam Abendlieder zu singen.

Rheinsberger Abendmusik immer beliebter

Doch der Abend, so Felsch-Grunow, sei auch etwas traurig. Schließlich sei dies die letzte Veranstaltung der diesjährigen Rheinsberger Abendmusikreihe.

Seit vier Jahren gehört die Abendmusik zum Rheinsberger Sommer dazu. An sechs Abenden kommen Leute zusammen, um gemeinsam auf dem Kirchplatz zu singen. „Wir hatten von Jahr zu Jahr mehr Zulauf“, resümiert Juliane Felsch-Grunow.

Viele Menschen kamen zum letzten Abend der diesjährigen Rheinsberger Abendmusikreihe. Quelle: Johanna Apel

Doch in diesem Jahr seien noch mal mehr Leute gekommen als sonst, so die Kirchenmusikerin. „Ich glaube, dass sich die Leute nach Begegnungen gesehnt haben“, sagt sie.

Letzter Abend lockt viele zum Kirchplatz

Und tatsächlich zieht es viele am Montag, 13. Juli, auf den Kirchplatz. Kinder und ältere Menschen, Einheimische wie Touristen lauschen den Klängen der Musiker und singen selbst mit. Begleitet werden sie dabei von den Bläsern der Evangelischen Kirchengemeinden Rheinsberg und Menz.

Ebenfalls dabei: Das Gitarren-Duo „Double Blue“ des Rheinsberger Kinder- und Jugendmusikfördervereins (Kijumu), das mit Liedern wie „ Hotel California“ für Unterhaltung sorgt.

Spenden fließen in musikalische Projekte

Auch für den Kijumu ist der letzte Abend der sommerlichen Musikreihe ein besonderer: Heute stehen die Spendenergebnisse fest. An den sechs Abenden wurden mit Unterstützung des Gastwirts Andreas Endler Spenden gesammelt, insgesamt kamen 3200 Euro zusammen. Die Hälfte davon geht nun an den Kijumu, die andere Hälfte fließt in die Orgel der St. Laurentius-Kirche.

Am Ende des Abends stehen Lieder wie „Nehmt Abschied Brüder“ oder „Ein bisschen Frieden.“ Und als sich der Platz nach gut anderthalb musikalischen Stunden langsam leert, ist er wirklich aufgegangen – der Mond über Rheinsberg.

