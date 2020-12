Rheinsberger Kantorin stellt musikalischen Adventskalender online

Rheinsberg/Neuruppin

Konzerte in Corona-Zeiten: ein schwieriges Thema. Auch für Kirchenmusiker wie Juliane Felsch-Grunow: „Im Spätherbst zeichnete sich ja langsam ab, dass die Adventszeit, die für Kirchenmusiker bedeutet, vor und mit großen Menschenmengen zu musizieren, wohl dieses Jahr anders aussehen wird.“ Die Rheinsberger Kantorin machte sich gemeinsam mit ihrem Mann Gedanken – schnell kam die Idee des Ruppiner Adventskalenders auf. Natürlich digital. Für sie der einzige gangbare Weg – auch wenn andere Kirchengemeinden es anders handhaben.

Sie hat erlebt, wie im Sommer zum offenen Singen auf dem Rheinsberger Kirchplatz hunderte Menschen versuchten, auf Abstand zu singen. „Ich weiß nicht, wie wir das im Advent hätten hinkriegen wollen – wir haben ja auch eine Verantwortung den Menschen gegenüber“, sagt sie.

Besinnliche Gedanken und schöne Musik

„Es steht der Kirche in diesem Jahr ganz gut zu Gesicht, ein stilleres Bild von Weihnachten zu vermitteln.“ Es ginge ihr kein bisschen um die Selbstbeweihräucherung, die viele im Internet betreiben – vielmehr wolle sie den Menschen in den kleinen Beiträgen, die sich hinter den Türchen verbergen, besinnliche Gedanken und schöne Musik schenken, die sie die Corona-Einschränkungen in der Adventszeit vergessen machen.

Dass das dann das einzige adventliche Musizieren wurde, damit hatte selbst Juliane Felsch-Grunow nicht gerechnet. Am Donnerstag öffnet sich schon das letzte Türchen. Nicht ganz, verrät die Kantorin. Es gibt – wie bei den meisten Konzerten, Zugaben. Die wurden, wie auch alle musikalischen Türchen, auf Youtube hochgeladen. Dort kann man sie nun in der Gesamtheit als „Mini-Marathon“ hintereinander erleben.

Gedreht wurde an verschiedensten Orten

„Wir haben immer von heute auf morgen produziert, abends gedreht und mein Mann Reyk hat es dann nachts geschnitten“, erzählt die Neuruppinerin.

Gedreht wurde an verschiedensten Orten: In der Rheinsberger St. Laurentius Kirche natürlich, aber auch in der Neuruppiner Klosterkirche; weiterhin am uralten Flügel inmitten des nostalgischen Charmes im Kornspeicher Neumühle, in Wustrau, Dabergotz und Nietwerder, auf dem Campo Santo in Radensleben, im Neuruppiner Tempelgarten und auf einem Feldweg bei Wuthenow. „Deswegen heißt es auch Ruppiner Adventskalender – und nicht Rheinsberger“, erklärt Juliane Felsch-Grunow.

Für den hat die Neuruppiner Malerin Cornelia Felsch eigens eine Rheinsberger Weihnachtsansicht aquarelliert, die als Eröffnungsbild jedes Türchen ziert. „Am Vorabend des 1. Dezember – in gefühlt zehn Minuten“, lobt die Tochter ihre Mutter – MAZ-Leser kennen die beiden Frauen und Juliane Felsch-Grunows Mann Reyk natürlich als langjährige MAZ-Reporter.

Aber es haben auch noch andere am Kalender mitgewirkt: die Pfarrerin Ute Eisenack, die eine Andacht auf Plattdeutsch beisteuert, die Rheinsberger Chorsängerin Ute Baudis, Thomas Nitz aus Juliane Felsch-Grunows Posaunenchor, Rheinsbergs Pfarrer Christoph Römhild, der seine Lieblingsorte vorstellt.

Und auch Pfarrer Thomas Klemm-Wollny, der Musikschulleiter Harald Bölk und der Schauspieler Alexander Bandilla werden bei den Zugaben am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag noch zum Zuge kommen, verrät die Kantorin, die das inhaltliche Programm der Türchen ausgesucht hat und neben unterschiedlichen Klavieren und Orgeln in einem Türchen auch diverse Blockflöten zückt.

Zu hören unter: https://t1p.de/RuppinerAdventskalender2020

Von Regine Buddeke