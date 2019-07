Neuruppin

Touristen und Vermieter von Paddelbooten dürfen sich freuen: Der Rheinsberger Rhin kann vermutlich auch noch am Wochenende befahren werden. „Wir hoffen, dass wir das Paddeln im Rhin bis einschließlich am Wochenende genehmigen können“, sagte am Mittwoch, Holger Lettow, der Chef des Gewässerunterhaltungsverbandes Oberer Rhin/Temnitz.

Der Wasserstand entscheidet über ein Verbot

Die knapp 20 Kilometer langen Paddeltouren von Rheinsberg nach Zippelsförde sind sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen längst kein Geheimtipp mehr. Allein das Unternehmen Rhinpaddel in Alt Ruppin, das etwa 150 Boote zum Verleihen im Bestand hat, ist vor allem an den Wochenenden stark nachgefragt.

Die gut vierstündigen Paddeltouren auf dem Rhin werden zudem auch von Berger Tours direkt in Rheinsberg angeboten. „Wir freuen uns über jeden, der auf dem Rhin paddeln will“, sagte Doris Berger.

Zum Schutz der Natur sind Touren auf dem Rheinsberger Rhin allerdings nur vom 15. Juni bis 31. Oktober erlaubt – vorausgesetzt, der Wasserstand auf dem Rhin sinkt nicht unter 65 Zentimeter. In den vergangenen Tagen war wegen der anhaltenden Trockenheit der Wasserstand in vielen Gewässern gefallen, auch in den Rheinsberger Seen. Allerdings haben die leichten Regenfälle der vergangenen Tage den Rückgang offenbar zumindest aufgehalten.

Für Pumpen ist eine Genehmigung erforderlich

Wegen der anhaltenden Trockenheit hatte der Landkreis vor gut einer Woche darauf hingewiesen, dass für die Entnahme von sogenanntem Oberflächenwasser mit Pumpen grundsätzlich eine Erlaubnis durch die untere Wasserbehörde notwendig ist, während das Schöpfen von Wasser mit „Handgefäßen“ unter den „Gemeingebrauch“ fällt und damit erlaubnisfrei ist.

Verstöße gegen das Wassergesetz stellen Ordnungswidrigkeiten dar und können mit empfindlichen Geldbußen von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Von Andreas Vogel