Für rund 23 Millionen Euro baut die Neuruppiner Wohnungsbaugenossenschaft am alten Paulinenauer Bahnhof zurzeit ein ökologisches und familiengerechtes Musterwohngebiet. Zwei Häuser sind fertig, das dritte entsteht gerade.

Familie Semmler kann es kaum erwarten, dass ihre neue Wohnung am alten Paulinenauer Bahnhof in Neuruppin endlich fertig wird. Am Freitag hat die WBG Richtfest gefeiert. Quelle: Reyk Grunow