Riesige Nachfrage nach Impf-Angebot in Neuruppin

Gildenhall/Lindow

Die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen in Neuruppin ist so riesig, dass sogar die Hotline im Rathaus zusammengebrochen ist. 1700 Senioren über 70 Jahre hatte die Stadtverwaltung in einer Hauruck-Aktion am Sonntag angeschrieben, nachdem sie erfahren hatte, dass es Impfstoff von Biontech-Pfizer für die Senioren gibt, der am Dienstag in Gildenhall injiziert werden kann. „Der Wirkstoff soll schnell in die Arme und die Menschen schützen“, sagte Bürgermeister Nico Ruhle (SPD).

Post hatten alle Senioren erhalten, die 70 Jahre und älter sind. Allerdings wusste die Stadt nicht, wie viele dieser Senioren schon eine Schutzimpfung erhalten haben – und wie viele diese ablehnen. Am Ende gingen viermal so viele Einladungen heraus, wie es Termine gab. 400 Senioren konnten am Dienstag zwischen 13 und 20 Uhr an der Sporthalle in Gildenhall oder im daneben stehenden Impfbus dank der Unterstützung von 30 Helfern von Feuerwehr, Verwaltung und Katastrophenschutz den schützenden Pieks erhalten.

Etwa 30 Prozent der Angeschriebenen sind schon geimpft

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Verwaltung hatten sich auf einen 4-Minuten-Takt pro „Impfling“ eingestellt und demnach die Senioren nach Gildenhall bestellt. „Wir haben schon Erfahrung mit dem Impfbus“, sagte Ronny Sattelmair, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes in Neuruppin. Überraschend war es indes für das Neuruppiner Rathaus, dass etwa 30 Prozent der angeschriebenen Senioren schon geimpft sind, etwa in einem Impfzentrum. „Wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir uns einen Teil der Schreiben sparen können“, sagte Bürgermeister Ruhle – und auch einen Teil des Frustes. Denn die in dem Brief angegebene Hotline, bei der sich die Senioren für das Impfen in Gildenhall anmelden sollten, war am Montag überlastet und deshalb für viele nicht erreichbar.

„Wir waren so froh, als der Brief kam. Wir sehen die Impfung als sehr wichtig an und freuten uns, dass nun einer von uns dran ist“, sagt Rosemarie Rogge aus Neuruppin. Doch eine Uhrzeit fehlte in dem Schreiben. Dafür sollte sie noch einmal bei der Stadt anrufen. So begann das Impfchaos von Dieter und Rosemarie Rogge.

Die Hotline war für viele Senioren nicht erreichbar

„Wir haben bestimmt über 20 mal angerufen“, sagt Rosemarie Rogge. Doch erreicht haben sie niemanden. Entweder der Anschluss war besetzt oder es nahm niemand ab. Kurzerhand entschied das Ehepaar, zur Stadtverwaltung zu fahren. „Ich habe gehofft, so etwas zu erreichen“, sagt Rosemarie Rogge. Doch dort habe sich niemand für sie zuständig gefühlt. Beim Bürgerbüro habe man ihr gesagt, es seien über 1000 Briefe verschickt worden – doch gebe es gar nicht so viele Impfdosen. Auch davon wollte sich die Neuruppinerin nicht abschrecken lassen. Letztlich verlangte sie, mit dem Bürgermeister zu sprechen. Dieser weile derzeit jedoch bei einem längeren Termin, hieß es.

„Es ist ein bürokratisches und unorganisiertes Chaos“, sagt Rosemarie Rogge wütend. Am Dienstagmorgen fuhren die beiden nach Gildenhall – in der Hoffnung, dass Dieter Rogge (70) die Impfung bekommt. Doch dort teilte man ihnen mit, dass erst ab 13 Uhr geimpft werde. Und zwar nur diejenigen, die am Montag das Glück hatten, bei der Hotline durchzukommen und einen Termin zu vereinbaren.

Am Ostersamstag wird erneut in Gildenhall geimpft

Ähnlich erging es vielen anderen, wie etwa Gebhardt Rau (71) aus Radensleben. Auch bei der Auskunft im Neuruppiner Rathaus erreichte Rau niemanden. Ausgerechnet jetzt sei die Telefonanlage ausgefallen, sagte Sozialdezernent Thomas Fengler.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es immerhin für die Senioren, die am Montag keinen Impftermin vereinbaren konnten. Das DRK und die Neuruppiner Stadtverwaltung haben am Dienstag vereinbart, dass der Impfbus am Ostersonnabend, 3. April, erneut nach Gildenhall kommt, um dort weitere 400 Senioren, die 70 Jahre und älter sind, zu impfen. „Wir greifen dabei auf die jetzt entstandene Nachrückerliste zurück“, sagte Fengler.

Viele Helfer schon an der Belastungsgrenze

Sorgen macht sich Neuruppins Bürgermeister Ruhle, wie lange die ehrenamtlichen Helfer die zusätzliche Belastung noch durchhalten können. „Viele sind schon über ihrer Belastungsgrenze.“

Dem stimmte DRK-Chef Sattelmair zwar zu. Jedoch schöpften viele Helfer ihre Kraft aus der Freude der geimpften Senioren. „Das motiviert zusätzlich“, so Sattelmair. Demnach sollen am Sonnabend nicht allein in Gildenhall 400 Senioren geimpft werden, sondern in Wittstock an mindestens fünf Impfstraßen sogar 800 Senioren, die über 70 Jahre alt sind, in der Dossehalle. „Wir wollen zu Ostern nicht auf die Bremse treten“, sagte Sattelmair. Demnach konnten allein durch den Impfbus bereits 7200 Senioren in Ostprignitz-Ruppin den schützenden Piks erhalten.

Amt meldet 25 neue Infektionen und weiteren Todesfall

Am Dienstag waren zudem in Lindow 400 Senioren, die über 70 Jahre alt sind, geimpft worden. Dort hatte es offenbar keine größeren Irritationen gegeben.

Indes hat das Neuruppiner Gesundheitsamt am Dienstag 25 neue Infektionen und einen weiteren Todesfall gemeldet. Damit sind seit Beginn der Pandemie in Ostprignitz-Ruppin 156 Menschen mit oder an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Von den Neuinfektionen sind unter anderem die Kita in Königshorst sowie die Förderschule am Kastaniensteg in Neuruppin betroffen.

22 Menschen befinden sich derzeit wegen einer Covid-19-Erkrankung in einer der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock, sieben von ihnen auf einer Intensivstation. Eine Person muss beatmet werden.

Aktuell gibt es 377 aktive Corona-Fälle im Landkreis, die meisten in Neuruppin (89), gefolgt von Kyritz (64), der Gemeinde Fehrbellin (62), Wittstock (51), dem Amt Neustadt 28 und Rheinsberg (20).

In der Gemeinde Heiligengrabe sind aktuell 19 Infektionen bekannt, im Amt Temnitz 18, in der Gemeinde Wusterhausen 15 und im Amt Lindow elf.

Der sogenannte 7-Tagesinzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin lag am Dienstag laut dem Landesgesundheitsamt bei 161,8 und gehört damit weiterhin zu den höchsten im Land Brandenburg. Höhere Werte hatten unter anderem Elbe-Elster (279,9), Oberspreewald-Lausitz (197,5) und das Havelland (184,1). Die Uckermark (65,6) ist demnach derzeit die einzige Region in der Mark mit einem Inzidenzwert unter 100. Die Prignitz liegt laut Land bei 116,9, Oberhavel bei 168,6.

In diesen Daten sind aber noch die Corona-Fälle berücksichtigt, die die Gesundheitsämter am Dienstagnachmittag gemeldet haben.

Laut dem Neuruppiner Gesundheitsamt lag der Corona-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin am Dienstag bei 161,8.

Von Steve Reutter und Andreas Vogel