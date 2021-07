Robert Rauh’s neues Buch: Warum viele Ostler nicht gegen die Mauer protestierten

Neuruppin

Es muss nicht immer Fontane sein. Robert Rauh, der in den vergangenen Jahren eine ganze Handvoll Bücher herausgegeben hat, in denen er auf Fontanes Spuren wandelt, interessieren durchaus auch andere Themen. Rauh – Lehrer, Autor, Herausgeber und Moderator der „Schönhausener Schlossgespräche“ – hat sich erneut auf Spurensuche begeben: Diesmal aber geht es um die Berliner Mauer. Konkret: Warum haben sich die Leute das gefallen lassen?

Diese zentrale Frage stellt Tobias im Prolog des 208 Seiten fassenden Buchs mit dem provokantem Titel „Die Mauer war doch richtig!“. Tobias ist ein fiktiver Schüler, der gerade mit seiner Klasse die Mauer-Gedenkstätte Bernauer Straße in Berlin besichtigt. Ein Jugendlicher, der lange nach dem Mauerfall geboren wurde. Diese zentrale Frage stellt sich aber auch Robert Rauh, Jahrgang 1967. Als die Mauer 1961 gebaut wurde, war er noch nicht geboren, als sie fiel, bereits erwachsen.

Thema schlummerte lange

Aufgewachsen im Ost-Berliner Bezirk Pankow, war der „antifaschistische Schutzwall“, wie die Mauer damals von den DDR-Oberen beschönigend genannt wurde, für Rauh quasi fester Lebensbestandteil. „Weil die Hälfte meiner Verwandtschaft im Westen gelebt hat, wollte ich schon früh wissen, warum wir die nicht besuchen können. Als Schüler habe ich mich gewundert, warum West-Berlin auf den DDR-Schulkarten ein weißer Fleck war.“

Das Thema, habe ihn bereits vor fünf Jahren umgetrieben, erzählt Rauh. „Auslöser war ein spontanes Foto von 1961, das ich im Internet entdeckt habe“, erzählt Rauh. Auf dem Bild waren drei junge, lächelnde Frauen zu sehen, die in Ost-Berlin an der Sektorengrenze standen. Eine von ihnen unterhält sich mit zwei bewaffneten Grenzsoldaten.

Das Foto, das Rauh inspirierte: Szene an der Sektorengrenze, 1961. Quelle: akg-images / Alfred Strobel

„Erst auf dem zweiten Blick erkennt man im Vordergrund den Stacheldraht“, erzählt Rauh weiter. Diese friedliche Szenerie stehe so im Gegensatz zu den bekannten Fotos vom Mauerbau, welche die Brutalität des Grenzregimes verdeutlichen, dass er sich gefragt habe: „Warum lächeln die Frauen? Warum beschimpfen sie die Grenzer nicht?“ Klar habe er gewusst, dass das Foto nur eine Momentaufnahme ist und nicht das gesamte Geschehen an der Sektorengrenze widerspiegelt. „Aber es hat bei mir Fragen zum Mauerbau 1961 ausgelöst.“

Robert Rauh versucht in seinem Buch, die heute gängige Auffassung zu hinterfragen, der Mauerbau sei in der DDR allerorten auf breite Ablehnung gestoßen. Fünf Jahre lang hat er viel Forschungsliteratur gelesen und Zeitzeugen interviewt. „Intensiv recherchiert habe ich im letzten und diesem Jahr: in Archiven und coronabedingt auf Online-Portalen der Archive“, sagt er. In der Tat ist es beeindruckend, wie tief der Autor in die Materie eingetaucht ist.

Detektivischer Spürsinn

Wer Robert Rauh kennt, weiß: Leicht macht er es sich nie. So bezeugt auch dieses Buch wieder die ganze Palette detektivischen Spürsinns, den man aus seinen Fontane Büchern kennt. Rauh beißt sich ins Thema fest und schreckt auch nicht davor zurück, in Stein gemeißelte Sichtweisen infrage zu stellen und in Neuland vorzudringen.

Cover des Buches. Quelle: privat

Im Buch beschränkt er sich auf die Rolle des distanziert-kritischen Beobachters.

Rolle des objektiven Beobachters

Er wertet und missioniert nicht, er drückt nicht auf die Tränendrüse. Auch reißerische Thesen kann man ihm nicht vorwerfen. Analytisch und geradlinig gedacht, klar gegliedert und quellengespickt blättert er die Ergebnisse seiner Recherchen auf: Rauh hat dafür eine Vielzahl interner Polizei-, SED- und Stasiberichte gewälzt, Eingaben an die Regierung und Briefe an Westverwandte gelesen, diverse Zeitzeugeninterviews geführt und zusätzlich noch eine aktuelle Umfrage durchgeführt – mit 600 Menschen der 1920er-, 1930er- und 1940er-Jahrgänge beteiligten, die den Mauerbau bewusst erlebt und am 13. August 1961 in der DDR gelebt haben. Die Erhebung, die in Kooperation mit einem Studenten der Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität entwickelt, getestet und durchgeführt wurde, startete Ende 2020 – vorrangig wurden die Fragebögen in Altenheimen verteilt. Rauh ist bewusst, dass die Ereignisse 60 Jahre zurückliegen und die Umfrage daher „methodisch anfechtbar“ ist.

Aufwendige Recherche

Bei all seinen Recherchen geht Robert Rauh der Frage nach, warum die DDR-Bürger den Mauerbau ohne nennenswerten Widerstand hinnahmen – und damit auch letztlich die deutsche Teilung. Vor allem die bislang nicht veröffentlichte Umfrage habe ihn zu überraschenden Ergebnissen geführt, erklärt er.

Sein Eindruck: „Gegen den Mauerbau rebellierten nur Einzelne. Die Mehrheit blieb passiv. Warum? – das wird in diesem Buch untersucht.“ Rauh versucht, Antworten zu finden. Er beschreibt Reaktionen auf die Grenzschließung – die von Berlinern und Ost-West-Pendlern, aber auch von anderen DDR-Bevölkerungsgruppen: Arbeiter, Wissenschaftler, Künstler. Die meisten Proteste, so hat er recherchiert, kamen von der Jugend. Und von West-Berlinern.

Dafür ... dagegen – Rauh geht dem nach

„Es ist bemerkenswert“, schreibt er. „Die Staatssicherheit behauptete gebetsmühlenartig, die ‚positiven Stellungnahmen‘ würden in der Bevölkerung ‚weit überwiegen‘. Und in der DDR-Forschung dienen die kritischen Stimmen als Beleg für die Annahme, die Mehrheit sei gegen den Mauerbau gewesen ... Unser Geschichtsbild ist durch die Bilder von spontanen Demonstrationen an der Sektorengrenze und von spektakulären Fluchtversuchen geprägt. Tatsächlich kam es aber am 13. August 1961 nur an wenigen Grenzübergängen zu größeren Ansammlungen und in den folgenden Wochen nur zu vereinzelten Protesten und Streiks. Die Mehrheit blieb passiv.“

Selfie Bernauer Sr. Aussichtsplattform Gedenkstätte (Juli 2021) Quelle: privat

Rauh sucht zwischen den Extremen nach Antworten: Vier Denkansätze stellt er vor, die das weitgehend widerstandslose Verhalten der DDR-Bürger erklären könnten. In der durchgeführten Umfrage gaben, so Rauh, gut 50 Prozent der Befragten an, dass sie den Mauerbau damals richtig fanden – obwohl sie heute um die Folgen wissen. Man wollte die Abwanderung von Fachkräften stoppen, um die DDR wirtschaftlich zu stabilisieren.

„Viele DDR-Bürger hofften, einen Burgfrieden mit der SED-Führung einzugehen: Akzeptanz der Mauer und im Gegenzug eine Liberalisierung der DDR“, gibt Rauh zu denken. Und: „Auf der Großdemonstration am 4. November 1989 in Ost-Berlin ging es um Pressefreiheit, freie Wahlen, Reisefreiheit – um die Demokratisierung der Gesellschaft. Niemand erhob die Forderung, die Mauer zu beseitigen.“

Gewagte These

Eine These, die andere womöglich in Zweifel ziehen werden angesichts des bekannten Rufs ‚Die Mauer muss weg‘. Dennoch: Die Vielzahl der von Rauh zusammengetragenen Berichte ergeben ein Stimmungsbild deutsch-deutscher Geschichte, das sowohl für Menschen spannend sein dürfte, die die Mauer und ihre Auswirkungen hautnah erlebt haben als auch für die Jugend, die von der Mauer kaum noch etwas weiß.

Buch wird zum Jahrestag des Mauerbaus in Berlin präsentiert – am 18. September in Neuruppin

Vorgestellt wird das Buch erstmals am 13. August, dem 60. Jahrestag des Mauerbaus, im Berliner Schloss Schönhausen. Aber auch in Neuruppin, wo Robert Rauh all seine Fontane-Bücher vorgestellt hat, gibt es eine Präsentation: Am 18. September in der Fontanebuchhandlung – innerhalb der Lese-Reihe „Immer 18. Bei uns“.

Selfie: Robert Rauh (l.) mit Frank Matthus in Gentzrode (2017) Quelle: privat

Als Podiumspartner hat sich Robert Rauh den Netzebander Theatermacher Frank Matthus eingeladen, den er bei der Recherche für „Fontanes Ruppiner Land“ kennen- und schätzen gelernt hat. Die beiden verbindet einiges. „Wie ich ist er in Berlin-Pankow groß geworden und interessiert sich für das Verhalten der Künstler in der DDR. Wir haben uns über die DDR und unsere Leben in diesem Staat unterhalten. Als ich ihn ganz offiziell angefragt habe, hat er umgehend zugesagt, was mich sehr gefreut hat“, sagt Robert Rauh.

