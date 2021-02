Wegen der Vorfälle rund um die Putenanlagen in Roddahn stehen auch die Ostprignitz-Ruppiner Kreisverwaltung und die Kommunalpolitik vor vielen Fragen. Derweil erlaubte der Betreiber der MAZ einen Blick in seine Aufzucht- und Mastanlage.

In der Putenaufzucht- und Mastanlage der Gut Jäglitz GmbH in Roddahn bei Neustadt, in der die Filmaufnahmen entstanden. Hier: Anlagenbetreiber Thomas Storck. Quelle: Matthias Anke