Rollerfahrer fährt in Neuruppin Passanten an

Neuruppin

Ein 63 Jahre alter Motorrollerfahrer hat einem 37 Jahre alten Mann am Samstag gegen 10 Uhr Am Alten Gymnasium in Neuruppin erst Prügel angedroht und ihn danach absichtlich angefahren und leicht verletzt. Anlass: Der Jüngere hatte den Älteren darauf aufmerksam gemacht hatte, dass er auf dem Gehweg nicht parken darf.

Der Rollerfahrer flüchtete, konnte aber gefasst werden.

Der 37-Jährige hatte zunächst eine Bankmitarbeiterin gebeten, die Polizei zu verständigen. Als der Rollerfahrer versuchte, das Weite zu suchen, stellte sich der Jüngere ihm in den Weg. Der 63-jährige fuhr dann laut Polizei bewusst auf den jüngeren Mann zu und verletzte ihn mit dem Roller. Anschließend flüchtete er. Polizeibeamte konnten ihn aber ausfindig machen.

Der Motorrollerfahrer gab die Tat zu. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren unter anderem wegen Körperverletzung.

Von MAZ-online