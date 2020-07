Neuruppin

Voraussichtlich im Oktober bekommt der Tierpark Kunsterspring ein neues Elektroauto. Das Fahrzeug wird vom Neuruppiner Rotary Club gesponsert.

Die Rotarier haben das Fahrzeug inzwischen bestellt und wollen es im Herbst an die Stadt Neuruppin übergeben, teilt der Club jetzt mit. Dessen neuer Präsident ist der Unternehmer Andreas Leske.

Das Elektromobil ist allerdings noch ein Projekt, dem sich der Club unter Leskes Vorgänger Horst-Michael Arndt verschrieben hatte. Unter dessen Leitung hatten die Rotarier im vergangenen Jahr unter anderem bei zwei Benefizbällen, auf dem Weihnachtsmarkt und beim ersten gemeinsamen Familienfest im Tempelgarten für das Projekt geworben.

Der bisherige Präsident Horst-Michael Arndt warb unter anderem beim Rotaryball im Februar für den Neuruppiner Tierpark Kunsterspring. Quelle: Regine Buddeke

Auch andere Projekte konnten so finanziert werden: 1800 Euro gehen zum Beispiel an den Förderverein der Medizinischen Hochschule in Neuruppin, teilt der Rotary Club jetzt mit.

Horst-Michael Arndt, der im Herbst als unabhängiger Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Neuruppin antreten will, hat den Staffelstab als Rotary-Präsident inzwischen an Andreas Leske übergeben. Wegen der Anti-Corona-Auflagen konnte das ausnahmsweise nur in kleinem Kreis stattfinden.

Der Rotary Club ist einer von drei sogenannten Serviceclubs in Neuruppin. Wie die Herren im Lions Club und die Frauen im Lions Club „ Effi Briest“ sammeln auch die Rotarier Spenden für soziale oder kulturelle Projekte in der Stadt. In der Regel sucht sich jeder Präsident ein eigenes „Masterprojekt“ in seinem Amtsjahr.

