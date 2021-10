Neuruppin

Axel Leben, der Chef der Neuruppiner Inkom, ist die Freude anzusehen: Nach einem Jahr Pause kann Neuruppin endlich wieder sein größtes und ältestes Volksfest feiern. „Es steht definitiv fest, dass der Martinimarkt in diesem Jahr wieder stattfinden wird – und wir sind alle glücklich darüber“, sagt Axel Leben. Es ist der 365.

„Die größte Kirmes zwischen Ostsee und Berlin“, wie die Inkom als Veranstalter den riesigen Rummel in der Neuruppiner Innenstadt gern nennt, startet in anderthalb Wochen. Am Freitag, 29. Oktober, wird der Martinimarkt offiziell eröffnet. Zehn Tage später – am Sonntag, 7. November – ist dann Schluss.

Der Aufbau hat schon begonnen: Auf dem Braschplatz im Stadtzentrum verteilen die Männer und Frauen vom Stadtservice tonnenweise Holzhackschnitzel zum Schutz des Bodens. Die ersten Schausteller sind auch schon in der Stadt.

Zwei Gelände für den Martinimarkt in der Innenstadt

In Abstimmung mit dem Gesundheits- und Ordnungsamt hat die Inkom ein Konzept für einen Martinimarkt ausgearbeitet, der trotz Coronaauflagen den früheren Veranstaltungen sehr nahe kommen soll. Trotzdem wird sich einiges unterscheiden.

Axel Leben ist Geschäftsführer der Inkom, die den Martinimarkt für die Stadt Neuruppin organisiert. Quelle: Henry Mundt

Statt einem großen wird es in diesem Jahr zwei getrennte Festgelände geben: eines auf dem Schulplatz, das zweite auf dem Braschplatz. Die Karl-Marx-Straße dazwischen wird diesmal nicht für den Rummel genutzt, sagt Cheforganisatorin Andrea Voigt von der Inkom.

Bis zu 5000 Besucher dürfen zeitgleich aufs Festgelände – 5000 auf den Schulplatz und ebenfalls 5000 auf den Braschplatz.

Getestet, geimpft oder genesen: 3G-Regeln gelten auch auf dem Rummel in Neuruppin

„Wir werden das 3G-Modell umsetzen“, sagt Axel Leben. Heißt konkret: Auf den Rummel darf nur, wer einen Coronatest vorlegen kann oder einen Nachweis hat, dass er genesen oder geimpft ist.

Die Veranstalter müssen das genau kontrollieren. Damit sie das können, wird rund um den Schulplatz und um den Braschplatz jeweils ein Zaun aufgestellt. Zu beiden Plätzen wird es zwei Eingänge geben, an denen jeder Besucher überprüft wird und danach ein farbiges Bändchen als Nachweis bekommt. Wer ein Bändchen vom selben Tag hat, kann das Martinmarktgelände auch über eine „Fast Lane“ betreten, kommt also schneller rein.

Etwa 90 Fahrgeschäfte und Imbissbuden kommen diesmal zum Martinimarkt. In den Jahren vor der Pandemie waren es immer etwa 100 Fahrgeschäfte. Diesmal gibt es kein Festzelt und alles muss etwas luftiger aufgebaut werden.

Besucher müssen mit Wartezeiten am Einlass rechnen

Deutschlands größtes Abenteuer-Laufgeschäft ist dabei, sagt Andrea Voigt voller Stolz. Auf 500 Quadratmetern Fläche müssen die Besucher auf dem Weg zum Ausgang 50 Hindernisse überwinden, verteilt auf fünf Etagen.

Mit dem „Around The World“ kommt ein Kettenflieger nach Neuruppin, der seine Fahrgäste in 60 Metern Höhe durch die Luft wirbelt. Auf 24 Metern bringt es „The Beast“, eine gigantische Überschlagschaukel. Im „Drop Attack“ fällt die Gondel fast 15 Meter senkrecht nach unten und stoppt erst kurz vor dem Boden.

Dazu kommt Bewährtes wie ein Autoscooter, das Riesenrad „Star Of Berlin“ oder die Familienachterbahn „Speedy Gonzales“.

Um genügend Platz zu haben, wird das Gelände am Braschplatz diesmal etwas vergrößert. Auch in der Karl-Marx-Straße entlang des Platzes werden Fahrgeschäfte stehen. Für die Anwohner bringt das einige Probleme mit: Sie können ihre Grundstücke während des Rummels wohl nur eingeschränkt erreichen.

Inkom prüft Testzentrum für den Martinimarkt

Eintritt muss niemand zahlen. Wegen der Coronakontrollen müssen Besucher aber mit Wartezeiten an den Eingängen rechnen. Jeder Besucher muss sich zudem mit Adresse oder Telefonnummer registrieren. Das kann am Eingang per Luca-App passieren oder in Papierform. Wer auf Papier setzt, kann das Formular auch zu Hause schon von der Internetseite der Inkom herunterladen und ausgefüllt mitbringen.

Die Inkom prüft derzeit noch, ob sie für den Martinimarkt ein eigenes Testzentrum aufbauen kann. Kostenlos wird der Coronatest dort allerdings nicht sein können, sagt Andrea Voigt.

