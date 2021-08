Wulkow

Der Sommer 2021 meint es mit den Kartoffelbauern recht gut. Nicht alle Nachtschattengewächse profitieren derzeit von den feuchten Tagen. Gärtner die ihre Tomaten im Freiland angebaut haben, sind wohl eher verzweifelt.

Bei der Landwirtschafts GbR Wulkow kann die Beregnungsanlage derzeit eingespart werden. Das war in den vergangenen Jahren nur selten der Fall. Die Kartoffel benötigt für sichere Erträge regelmäßig verteilte Niederschläge.

„Schließlich haben wir Lieferpflichten, die wir erfüllen müssen und ohne künstliche Beregnung können wir die Erträge für unsere Region nicht absichern“, sagt Hans-Joachim Deter. „Dennoch ist der natürliche Regen durch nichts zu ersetzen.“

Kartoffeln für Rotarmisten

Der Wulkower Agrarbetrieb baut derzeit auf 60 Hektar Kartoffeln an, 90 Prozent der Knollen werden an die Stärkefabrik in Kyritz geliefert, der Rest sind Speisekartoffeln, die regional ab Hof vermarktet werden. Auch Gaststätten der Region werden mit Wulkower Kartoffeln beliefert.

Das Familienunternehmen bei Neuruppin ist einer der wenigen Betriebe, die in der Region noch Kartoffeln anbauen. „Zu DDR-Zeiten wurden in jedem Dorf Kartoffeln angebaut“, sagt Hans-Joachim Deter.

„In der Region von Krangen bis Karwe wuchsen Kartoffeln auf rund 800 Hektar Fläche. Schließlich musste neben der eigenen Bevölkerung noch die Russische Armee versorgt werden.“

Nahrhafte Knolle wird rar in der Mark

Im Land Brandenburg wächst die nahrhafte Knolle gerade einmal auf 11.100 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. Allein im ehemaligen DDR-Bezirk Potsdam waren es bis zur Wende 60.000 Hektar. Die Hauptstadtregion Berlin/Brandenburg hat derzeit nur noch einen Selbstversorgungsgrad mit Speisekartoffeln von unter 30 Prozent.

Kartoffeln aus Wulkow. Quelle: Cornelia Felsch

Bedingt durch den Klimawandel wird Brandenburg verstärkt mit trockenen Perioden konfrontiert, für die Bauern ein zunehmendes Risiko. Das ist allerdings nicht das einzige Problem. Der Kartoffelanbau ist sehr pflegeintensiv.

Die Erde muss mehrfach bewegt werden. Ein lockeres Pflanzbett ist die Voraussetzung für ein gutes Wachstum, die Erde muss angehäufelt und schließlich wieder geebnet werden. Um effektiv zu arbeiten sind teure Maschinen erforderlich.

Reichlich Steine auf dem Acker

Brandenburg ist zwar „steinreich“, allerdings betrifft das oftmals nur die Äcker. Und so sehen diese in jedem Frühjahr wieder genauso steinig aus, obwohl sie im Herbst zuvor abgesammelt wurden. Eine wahre Sisyphos-Arbeit.

Die Steine wachsen allerdings keineswegs nach. Im Winter friert das Wasserpolster unter den Steinen und hebt sie an. Der Acker wird umgebrochen und der nächste Regen spült den Sand ab, so dass sie wie Pilze aus dem Boden schießen und jährlich wieder abgesammelt werden müssen, da sonst die teuren Maschinen in Mitleidenschaft gezogen werden. „Und jeder Stein beschädigt auch die Kartoffeln, wodurch wir Qualitätsprobleme bekommen können“, sagt der Wulkower Landwirt.

Ein weiterer Faktor, der viele Landwirte davon abhält, Kartoffeln anzubauen, sind die großen Mengen an Pflanzgut, die benötigt werden. Etwa 2,5 Tonnen Pflanzgut werden pro Hektar benötigt „Zusammen mit den Kosten für Bearbeitung, Pflanzenschutz und Beregnung ergeben sich Kosten bis zu 5000 Euro pro Hektar.“

Adretta aus DDR-Zeiten immer noch beliebt

Die Pflanze ist ein Starkzehrer, weshalb im Zuge der Bodenvorbereitung nicht nur der Boden tiefgründig gelockert werden muss, sondern auch Nährstoffe eingebracht werden müssen. Doch der Kartoffelanbau bringt den Bauern auch Vorteile, denn die Pflanzen sind wertvoll für die Fruchtfolge.

Angebaut werden in Wulkow späte sowie frühe Sorten, mehlige und festkochende. Etwa 15 verschiedene Sorten gibt es zur Auswahl. Die Sorte Adretta, die 1975 in der DDR gezüchtet wurde, erfreut sich immer noch großer Beliebtheit „Allerdings ist es keine Lagersorte“, sagt Hans-Joachim Deter.

Eine frühe Sorte ist die Ballerina. Bereits seit vier Wochen ernten wir Frühkartoffeln.“ Gala und Vineta sind festkochend, Afra und Talent sind hingegen mehlig. Die Haupternte auf dem Kartoffelacker beginnt erst jetzt im September.

Fontanekartoffel für das Landeserntefest

Während der Erntezeit können fleißige Sammler auch noch liegen gebliebene Kartoffeln vom Acker einsammeln, die durch das Raster der Erntemaschinen gefallen sind. Allerdings sollte man sich zuvor beim Landwirt melden, dem die Flächen gehören. Für das „Stoppeln“ auf dem Kartoffelacker an der Bundesstraße von Alt Ruppin nach Wulkow werden 10 Euro in der Erntesaison fällig.

Familienbetrieb im Ruppiner Land Zu den verschiedenen Produktionszweigen der Wulkower Landwirtschaftsgesellschaft gehören neben dem Kartoffelanbau die Schweinezucht sowie Pflanzenproduktion und Lohnarbeit. Der Betrieb hat sich auf die Zucht und den Verkauf von reinrassigen Piétrain- und Duroc-Ebern spezialisiert. Angebaut werden Getreide, Mais und Kartoffeln mit Minimalbodenbearbeitung (Pfluglos, im Strip-Till-Verfahren). Ausgebildet werden jährlich ein bis zwei Lehrlinge als Landwirt, Tierwirt in der Fachrichtung Schweineproduktion sowie als Pferdewirt. Zum Betrieb gehören zwei Biogasanlagen, in denen die Abprodukte der Schweinezucht verwertet werden. Beheizt werden die Ställe komplett mit Bio-Gas.

„Extra für das Landeserntefest, das 2020 in Wulkow statt finden sollte, haben wir die Sorte Fontane bestellt.“ Wegen der Corona-Pandemie wurde das Fest allerdings verschoben, die Wulkower sind nun erst im September 2022 Gastgeber.

Die Fontane-Kartoffel können sie sich allerdings auch jetzt schon schmecken lassen. Die mittelfrühe Sorte wird gern für die Pommes-frites-Herstellung genutzt.

Lesen Sie auch:

Nach drei Dürrejahren: Brandenburgs Bauern erwarten durchschnittliche Ernte

Wernikow: Mit einfachen Mitteln viel erreichen

Agroforstsysteme - Alternative zu Monokulturen

Von Cornelia Felsch