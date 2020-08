Neuruppin

Huskys streicheln, die Bowlingkugel schwingen oder einen Kochkurs belegen: Das Ruppiner Land bietet viele verschiedene Freizeitaktivitäten.

Mit dem „Ruppiner Entdecker“ geht nun ein Gutscheinheft an den Start, das sowohl Zugezogenen als auch Alteingesessenen einen besseren Überblick über die Möglichkeiten in der Region bieten soll. „Viele Leute wissen gar nicht, was für außergewöhnliche Angebote wir hier haben“, sagt Christopher Kutzer.

Der Neuruppiner Unternehmer ist der Kopf hinter dem „Ruppiner Entdecker“, der am 10. September erscheint. Die Idee dazu kam ihm vor fünf Monaten im Zuge der gerade beginnenden Corona-Pandemie. „Ich wollte etwas machen, um den Unternehmen in der Region zu helfen“, so Kutzer.

Regionale Anbieter und keine Ketten

Und das ist auch die Besonderheit am „Ruppiner Entdecker“: Alle Aktivitäten lassen sich innerhalb von 40 Minuten erreichen, wie Kutzer erklärt. „Es sind nur Anbieter aus der Region und keine Ketten“, sagt er.

Und so finden sich Klassiker wie das Rheinsberger Schloss und der Tierpark Kunsterspring genauso in dem Heft wie das Dorfkino Lögow oder die Bantikower Pferderanch Banti-Cow. Insgesamt 30 Anbieter nehmen an der Aktion teil.

Mit dem Gutscheinheft gibt es einen freien Eintritt im Tierpark Kunsterspring. Quelle: Henry Mundt

Das Konzept hinter dem „Erlebnisführer“, wie Kutzer ihn nennt, ist einfach: Das Heft kostet 30 Euro, die Gutscheine sind bis Ende 2021 einzulösen. Die Aktionen sind unterschiedlich: Mal gibt es einen freien Eintritt, mal Rabatte, mal „Zwei für eins“-Vergünstigungen.

Museumsbesuch, Weinprobe, Golfkurs

Zu den Aktionen gehören unter anderem ein freier Eintritt ins Brandenburg-Preußen Museum in Wustrau, eine vergünstigte Verkostung im Neuruppiner Weinhaus oder ein Schnuppergolfkurs in Wall für zwei Personen zum halben Preis. „Es ist für jeden was dabei – Familien, Rentner, Dauercamper, Frischverliebte“, sagt Christopher Kutzer.

Der 34-Jährige ist derzeit mit den Vorbereitungen für den 10. September beschäftigt. An dem Tag plant er eine Eröffnungsfeier in Cindy’s Café am Bollwerk.

Gutscheinheft auch online erhältlich

Danach können Interessierte es bei den teilnehmenden Partnern – etwa im „Herr Fontane“ am Neuruppiner Schulplatz, bei der Reederei Halbeck am Markt in Rheinsberg oder bei Christopher Kutzer im Quartier 20 in der Neuruppiner Steinstraße kaufen.

„Man kann das Heft auch online bestellen und es sich nach Hause liefern lassen“, so Kutzer. Unter www.ruppiner-entdecker.de sind die teilnehmenden Partner sowie das Heft in digitaler Form zu sehen.

Weitere regionale Hefte geplant

Der Verkauf soll auch soziale Projekte stärken, so Kutzer. Pro Heft gehen jeweils fünfzig Cent an die Projekte Schulstart und Glückskäferlein. Dem Unternehmer, der auch das Fitnessstudio „You“ betreibt, gehen die Ideen längst noch nicht aus – er plant schon die nächste Aktion. Der „Ruppiner Entdecker“, erklärt Kutzer, falle eher unter die Region „Land und Leute“.

In drei Monaten will er ein weiteres Heft rund um das Thema „Shopping“ herausgeben. Läuft alles wie geplant, soll im kommenden Jahr dann eine Art „Food-Guide“ mit einem ähnlichen Konzept an den Start gehen. Verschiedene Schwerpunkte, doch die Idee ist immer gleich: Die Region stärken und für ihre Bewohner noch ein Stückchen attraktiver machen.

Von Johanna Apel