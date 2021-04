Neuruppin

Der Rücktritt von Matthias Voth als Geschäftsführer der Ruppiner Kliniken ist nun besiegelt. Der Aufsichtsrat hat in einer Beratung am Montag der vorzeitigen Auflösung des Vertrages zugestimmt.

Überraschend hatten die Ruppiner Kliniken einer Woche angekündigt, Mattias Voth habe seine Funktion als Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung niedergelegt und wolle sich neuen berufliche Herausforderungen widmen. Bis heute sind die Gründe für diese plötzliche Entscheidung unklar. Öffentlich wollen sich weder Voth noch Ronny Kretschmer (Die Linke) als Vorsitzender des Aufsichtsrates zu dem Vorgang äußern.

Kommissarisch hat der Aufsichtsrat am Montag Marec von Lehe zum ärztlichen Direktor des Krankenhauses in Neuruppin ernannt. Von Lehe soll die Funktion zunächst für ein halbes Jahr ausüben, teilten die Kliniken am Dienstag schriftlich mit.

Ruppiner Kliniken vorerst nur mit einem Geschäftsführer

Marec von Lehe ist seit 2018 Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie der Ruppiner Kliniken. Der 49-Jährige hat nach einer Ausbildung zum Krankenpfleger in Gießen und Hannover Humanmedizin studiert. Er ist unter anderem spezialisiert auf die chirurgische Behandlung von Epilepsieerkrankten und hat das Leistungsspektrum der Klinik für Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie entsprechend erweitert.

Die Funktion des Geschäftsführers nimmt vorerst weiter Gunnar Pietzner alleine wahr. Er war bisher neben Matthias Voth kaufmännischer Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft.

Das Unternehmen gehört zur Pro Klinik Holding und ist damit eine reine Tochterfirma des Landkreises Ostprignitz-Ruppin. Auch der Kreistag hatte sich am Montagabend deshalb in einer Krisensitzung hinter verschlossenen Türen mit dem überraschenden Weggang von Voth befasst.

Von Reyk Grunow