Ruppiner Kliniken müssen wegen neuer Corona-Welle wieder Operationen absagen

Neuruppin

Die Ruppiner Kliniken werden spätestens ab Montag geplante Operationen absagen und auf einen späteren Termin verschieben müssen. Das hat am Donnerstag Marec von Lehe, der ärztliche Direktor des Neuruppiner Krankenhauses, angekündigt.

Grund für die Absagen und Verschiebungen sei die erneut wachsende Zahl an Corona-Patienten, die in den Kliniken versorgt werden. Dies verhindere, dass andere Patienten planmäßig behandelt werden können, so von Lehen. Der Chefarzt spricht von einer „bedrohlichen Situation“ – für die er nur bedingt Verständnis hat. „Warum kommt man nicht von selbst darauf, dass man mit einer Impfung nicht nur sich, sondern auch die Menschen um sich herum schützt?“

Neuruppiner Chefarzt: Impfunwillige sollten an ihre Familie denken

Von Lehe wünscht sich, dass Ungeimpfte wenigstens überlegen, wie sie im Krankenhaus behandelt werden wollen, wenn sie mit einem schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung in den Kliniken landen. Soll dann zur Not auch ein Luftröhrenschnitt für eine dauerhafte Beatmung gesetzt werden und die gesamte Gerätemedizin zum Einsatz kommen? „Es wäre unfair, die Familie und das ärztliche Personal mit diesen Fragen alleine zu lassen.“

Die Zahl der Corona-Infizierten, die in einer der drei Kliniken in OPR behandelt werden, wächst seit Tagen. Am Donnerstag waren es schon 19 Patienten; vier von ihnen wurden auf einer Intensivstation betreut.

Neuruppin: Klinikpersonal schon jetzt am Rande der Belastbarkeit

Die meisten der derzeitigen Covid-19-Patienten in den Kliniken seien nicht über 70, 80 oder 90 Jahre, sondern um die 50, sagt von Lehe. Das belaste die Ärzte und Pflegekräfte besonders. Dabei sei das Personal schon jetzt am Rande der Belastbarkeit.

„Es ist bitter zu wissen, was passieren wird, und dennoch nicht helfen zu können, weil man die Menschen mit den Impf­appellen nicht erreicht“, so der ärztliche Direktor des Neuruppiner Krankenhauses. Gleichwohl ist er gegen eine Impfpflicht. Allerdings sollte es dann klare Regeln geben. „Wer nicht geimpft oder genesen ist, sollte zu Hause bleiben und unbezahlten Urlaub nehmen“, sagt der Vater zweier Schulkinder.

Neuruppin: noch nicht alle verschobenen Eingriffe wurden nachgeholt

Bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 hatte das Neuruppiner Krankenhaus schon einmal die medizinischen Eingriffe auf ein Mindestmaß und auf Not-Operationen reduzieren müssen. Mehr als 300 Eingriffe hatten verschoben werden müssen.

Bis auf wenige Ausnahmen konnten die meisten Operationen inzwischen nachgeholt werden – auch die restlichen waren bereits bis zum Jahresende terminiert, sagt Kliniksprecherin Verena Clasen. Doch ob diese nun wirklich wie geplant nachgeholt werden können, ist angesichts der steigenden Corona-Zahlen fraglich.

Von Andreas Vogel