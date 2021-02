Neuruppin

Auf ein Fahrgastschiff, das an einem Steg am Ruppiner See in Neuruppin, sind am Freitagabend vier Jugendliche geklettert. Als die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren bemerkten, dass sie beobachtet werden, verließen sie das Schiff, konnten aber in der Nähe aufgegriffen werden.

Die Jugendlichen wollten nach eigenen Angaben auf dem Schiff „chillen“, also einfach nur Zeit verbringen und waren sich nicht bewusst, hierdurch einen Hausfriedensbruch begangen zu haben, teilte die Polizei mit. Einen Sachschaden haben sie laut Polizei nicht verursacht.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

