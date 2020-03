Ruppiner Seenland drittbeliebteste Reiseregion

Oranienburg

Der Tourismus im Ruppiner Seenland ist und bleibt eine Konstante. Die Region mit ihren malerischen Seen- und Flusslandschaften, ihren schattigen Wäldern, saftigen Weiden und ertragreichen Feldern zieht die Gäste nahezu magisch an. In Brandenburg liegt die Reiseregion in der Beliebtheitsskala auf Platz 3. Tendenz steigend.

1,5 Millionen Übernachtungen

„Wir haben im vergangenen Jahr bei den Übernachtungen sogar um 3,2 Prozent zugelegt“, sagt Peter Krause, Chef des Tourismusverbandes Ruppiner Seenland. Das macht in der Summe 1,5 Millionen Übernachtungen. In der Statistik tauchen die Anbieter mit weniger als zehn Betten gar nicht auf.

Der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Ruppiner Seenland, Peter Krause (3.v.l.), und die neue Marketingverantwortliche Itta Olaj (2.v.r.) blickten mit den Oranienburger Kollegen am Montag auf die Tourismusjahre 2019 und 2020. Quelle: Stefan Blumberg

Krause vermutet, dass der Sprung mit dem Fontanejahr zu tun hatte, das 2019 mit etlichen Veranstaltungen begangen wurde. Auch die Eröffnung der Fontaneroute – einem Radfahr-Angebot – habe sich offenbar ausgewirkt. Die Hauptroute von Oranienburg, Rheinsberg über Neuruppin und Ribbeck, Werder bis nach Potsdam ist knapp 300 Kilometer lang.

ITB-Absage ein herber Schlag

Die positive Grundstimmung wird vom derzeitigen Thema Nummer 1 – Coronavirus – getrübt. Wegen dessen Verbreitung fällt einer der wichtigsten Termine des Jahres aus: die Internationale Tourismusbörse, die weltweit größte Reisemesse. Beginn wäre am Mittwoch gewesen. „Das ist ein herber Schlag“, sagt Peter Krause. Vorverträge von sieben bis neun Milliarden Euro würden dort für gewöhnlich abgeschlossen.

Daraus wird nichts. Peter Krause hatte bei der ITB ein Gespräch mit dem Reiseführer Marc O’Polo avisiert. Das fällt nun aus. „Es ging darum, unsere Region noch bekannter zu machen. Da das Gespräch nicht stattfindet, ist dies zumindest ein indirekter Schaden, der uns trifft.“

Hoffnung auf geringen Schaden nach Coronavirus

Ob durch den Virus in diesem Jahr die Zahl der Übernachtungen schrumpft – darüber will Peter Krause nicht spekulieren. „Vermutlich wird die Reisefreundlichkeit insgesamt gebremst. Aber unsere Gäste kommen insbesondere aus der Region Berlin-Brandenburg.“

Krause schließt nicht aus, dass Gäste, die eine „große Reise“ stornieren, womöglich in der Region bleiben. „Insgesamt hoffe ich, dass der Schaden für uns nicht so groß ausfällt. Ehrlich gesagt, glaube ich auch nicht an einen Einbruch.“

Absage von Veranstaltungen möglich

Jürgen Höhn, Geschäftsführer der gemeinnützigen Gesellschaft Tourismus- und Kultur Oranienburg, beschäftigt sich vorsorglich mit dem Virusthema. „Das kann besonders bei Großveranstaltungen eine Rolle spielen. Absagen sind nicht ausgeschlossen“, sagt er an. Die nächste größere Veranstaltung in Oranienburg sei das Orangefest am 26. April.

Zuletzt heiß diskutiert wurde der Neubau der Schleuse in Friedenthal bei Oranienburg. Die Touristiker halten dieses Nadelöhr als immens wichtig für den Tourismus im gesamte Ruppiner Seenland. 3500 touristische Boote würden die Schleuse jährlich passieren, so Jürgen Höhn.

„Wenn die Schleuse nicht kommt, stockt die Entwicklung“, sagt Peter Krause. „ Oranienburg hängt mit dem gesamten Wasserrevier Nordbrandenburgs zusammen. Eine Entscheidung gegen die Schleuse wäre verheerend.“ Der Tourismus-Experte sagt: „Die Wasserwege sind die Türöffner Nummer 1 für den gesamten Tourismus.“

Veranstaltungen im Ruppiner Seenland 2020: 2.5.: Fontane-Wandermarathon (ab Fürstenberg); 22 5. bis 15.11.: Fontane-Festspiele in Neuruppin; 19.6. bis 29. 8.: Theatersommer Netzeband; 20.6. bis 16.8.: Kammeroper Schloss Rheinsberg.

Von Stefan Blumberg