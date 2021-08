Neuruppin

Hoch die Beine: Eine Schar adretter und extrem gelenkiges Schwarzmeermatrosen macht es vor – atemberaubend synchron und sprunggelenkstark. Kasatschok – juchu. Gut, die tanzwütigen Einheizer sind nicht in echt da – sondern lediglich ein Einspieler auf der Leinwand, die über der Tanzfläche hängt. Für die Tänzer auf der echten Tanzfläche ist das Jacke wie Hose – sie tanzen, was die Beine hergeben. Auch wenn sie in der B-Note keine Chance haben. „Marussja, ras, dwa, tri“ geht eben in die Beine.

Bei der Russendisko mit Wladimir Kaminer ist die Tanzfläche immer voll. Quelle: Thomas Lox

Nicht zum ersten Mal ist der Russendisko-Autor und leidenschaftlicher DJ Wladimir Kaminer im Neuruppiner Hangar 312 zu Gast. Aber nach langer Corona-Pause am Samstag nun zum ersten Mal wieder. Gegen 22 Uhr – das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange – sind rund 300 Partylustige gekommen.

Hangarbetreiber Christian Juhre und sein Verein haben versucht, über die Zeit des Lockdowns trotzdem Events anzubieten – was halt gerade so mit den Corona-Regeln vereinbar war. Ein ständiger Spagat, in dem Flexibilität und Spontanität gefragt war. Juhre hat das Mögliche möglich gemacht und auch ein Stück weit „aufgerüstet“.

Neu auf dem Hangar: Eine Mig 21 aus dem Museum. Quelle: Thomas Lox

So steht seit zwei Monaten eine waschechte Mig 21 auf dem Dach des Hangars – den einstrahligen ­Abfangjäger hat Juhre aus einem Merseburger Museum ergattert. Dramatisch rot angestrahlt passt er zur Russendisko wie der Wodka ins Glas.

Russendisko mit Wladimir Kaminer im Neuruppiner Hangar 312 Quelle: Regine Buddeke

Apropos Wodka – auch eine Neuerung: Es gibt jetzt einen speziellen Hangar-312-Wodka – Juhre hat ihn gemeinsam mit Yvonne Krause, der Betreiberin des Neuruppiner Weinhauses, kreiert. „Kollektiv 312“ heißt der kristallklare Tropfen mit der Matroschka als Logo – für Wodka-Verächter gibt es noch das passende Gin-Pendant namens „Garnison 312“. Zum gleich trinken – oder als Mitnehmsel.

Wladimir Kaminer und seine Frau Olga. Quelle: Thomas Lox

Statt im Hangar abzuhotten – wo es mit der coronagerechten Belüftung schwer wird, tanzen die Gäste nun in frischer Luft: Christian Juhre hat eine riesige überdachte Tanzfläche angeschafft und sorgt dafür, dass sie nicht abkühlt: Gleich am nächsten Tag nach der Russendisko hat er eine Linedance-Party anberaumt: „Mit über 200 Leuten“, sagt er. Wie mittlerweile etabliert, wird es pro Monat einen Flohmarkt geben.

Die Tresen-Girls sind ostalgisch-kämpferisch drauf. Quelle: Thomas Lox

„Wir planen noch einige Veranstaltungen für Kinder“, so der Hangar-Betreiber. Sein Anspruch: Auf dem Hangargelände für alle Altersgruppen und alle Geschmäcker etwas anzubieten. Vor der Russendisko haben sich Oldtimer-Freunde getroffen. „Es waren um die 1000 Besucher da – und über 300 Fahrzeuge“, freut sich Juhre. Eines davon – allerdings kein Oldtimer: Der Impfbus. „Knapp 60 Besucher haben sich impfen lassen“, zeigt sich Juhre erfreut. Es scheint was dran zu sein an der Theorie, dass nicht die Leute zum Pieks kommen sondern der Pieks zu den Leuten.

Mit vollem Einsatz – hoch das Bein: Wladimir Kaminer im Neuruppiner Hangar 312 Quelle: Thomas Lox

Kaminer und seine Frau Olga tanzen wie wild am Mischpult. Und laufen den Matrosen auf der Leinwand den Rang ab. Das Feiervolk tanzt mit. Marussja, ras, dwa, tri!

