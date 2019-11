SEK-Einsatz: Die Polizei hält sich bedeckt

Neuruppin

Auch zwei Tage nach dem spektakulärem Einsatz eines Spezialkommandos in Lentzke hält sich die Polizei zurück. „Die Gefahr ist gebannt, die Ermittlungen dauern an“, sagte am Freitag Neuruppins Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Die Polizei war am Mittwochabend wegen einer „Bedrohungslage“ nach Lentzke gerufen worden und hatte dort bei einem Mann mehrere Schusswaffen sicher gestellt. Um wie viele und welche Art von Waffen es sich dabei handelt, das verriet die Sprecherin nicht. Jedoch soll der Mann berechtigt sein, die Waffen zu führen, so Feierbach. Er kam ins Krankenhaus. av

Von Andreas Vogel