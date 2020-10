Mit zwei Ideen will die Neuruppiner SPD coronageplagte Firmen retten: Zum einen soll Neuruppin einen zusätzlichen Hilfsfonds von einer halben Million Euro für notleidende Betriebe bereitstellen, zum anderen Gebühren für die Nutzung von Außenflächen erlassen. Bisher sind die Sozialdemokraten damit abgeblitzt.

SPD will mehr Corona-Hilfen für Firmen in Neuruppin

