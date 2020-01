Brauchen Neuruppins Kitas andere Öffnungszeiten?

Neuruppin

Haben die neun städtischen Kitas und vier Horte in Neuruppin wirklich zu den Zeiten geöffnet, in denen sie von den meisten Eltern für die Betreuung ihrer Kinder dringend gebraucht werden? Oder sollten die Kitas morgens eine Stunde früher öffnen oder abends eine Stunde später schließen? Diesen Fragen wollen SPD und Linke auf den Grund gehen. Sie haben deshalb eine Umfrage unter den Eltern der Kitakinder angeregt.

Linken-Abgeordnete fordert mehr Flexibilität

„Wir sollten die Öffnungszeiten so flexibel handhaben, wie es für die Eltern am günstigsten ist“, sagt Cornelia Böhme (Linke). Eltern sollten die Möglichkeit haben, ihr Kind früher als jetzt zur Kita oder in den Hort zu bringen oder aber später als jetzt dort wieder abzuholen. Wenn die Fontanestadt Familien fördern wolle, gehöre diese Abfrage einfach dazu, findet Böhme.

Ähnlich sieht das SPD-Frau Marion Liefke. „Wir wollen wissen, ob Eltern Interesse daran haben, ihre Arbeitszeiten zu verlängern.“ Um zu ermitteln, ob es einen Bedarf für geänderte Öffnungszeiten gebe, sei so eine Umfrage „ein erster Schritt“.

Lassen sich die Arbeits- und die Öffnungszeiten der Kitas für Neuruppiner Eltern gut vereinbaren? Quelle: dpa

Neuruppins Sozialamtsleiter Maik Buschmann zeigte sich am Dienstagabend beim Fachausschuss wenig erfreut über den Vorstoß. „Die Öffnungszeiten von 6 bis 17 Uhr in den städtischen Kitas reichen in der Regel aus, um die Mädchen und Jungen zu betreuen.“ Buschmann verwies darauf, dass die Betreuung lediglich eine Ergänzung der Familie sei und diese nie ersetzen könne.

Sogar 24-Stunden-Kita ist im Gespräch

Gleichwohl sollte die Stadt die Eltern fragen, ob es einen Bedarf für andere Öffnungszeiten der Kitas gebe, sagte SPD-Fraktionschef Nico Ruhle. Vielleicht gebe es wegen unterschiedlicher Schichtarbeit sogar Interesse für eine 24-Stunden-Kita.

So eine „Übernachtungskita“ gibt es beispielsweise seit Längerem in Prenzlau in der Uckermark. Die Kita „Uckersternchen“ wird von der Interessengemeinschaft Frauen als freier Träger geführt. Laut einer Sprecherin ist die Nachfrage recht gut, auch wenn sie keine konkreten Zahlen nennen wollte – schon weil die Betreuung der Kinder über Nacht stets mit den Spät- und Nachtschichten der betroffenen Eltern abgestimmt werde.

Das Neuruppiner Rathaus hat laut Sozialamtsleiter Buschmann indes häufig andere Erfahrungen gemacht, wenn es darum ging, bei sogenannten Brückentagen herauszufinden, wie viele Erzieher notwendig sind, um die gemeldete Zahl an Kindern zu betreuen. „Wenn 20 Kinder angemeldet wurden, sind meist nicht mal die Hälfte gekommen.“ Und das sei nicht einmal passiert, sondern so gehe es schon seit Jahren.

„Ich verstehe die Sicht des Rathauses“, sagt Kerstin Siedenschnur, berufene Bürgerin im Sozialausschuss. „Es gibt wirklich zwei Seiten der Medaille.“ Siedenschnur weiß das deshalb so genau, weil sie nicht nur zweifache Mutter ist, sondern weil sowohl ihre Mutter als auch ihre Schwiegermutter Kita-Erzieherinnen sind. Die Neuruppinerin kann deshalb verstehen, dass SPD und Linke mit der Umfrage herausfinden wollen, wie hoch der Bedarf für andere Öffnungszeiten der städtischen Kitas ist. Denn das weiß derzeit wohl niemand.

Stadtverordnete entscheiden im März

Der Sozialausschuss hat dem Vorstoß von SPD und Linken zugestimmt, das letzte Wort haben am 2. März die Stadtverordneten. Stimmen diese ebenfalls zu, soll schon im zweiten Quartal das Ergebnis der Umfrage für jede städtische Kita präsentiert werden.

