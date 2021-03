Die Neuruppiner Künstlerin Franziska Zänker hat Schinkel-Fußmatten für die beiden Kirchen in Krangen und Wuthenow entworfen. Die Matten sollen an den 240. Geburtstag von Schinkel am 13. März erinnern. Die eigentlich für dieses Datum geplante Kunstaktion wird wegen Corona erst im Herbst stattfinden.