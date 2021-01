Neuruppin

Im Neuruppiner Schlachthof Färber sind auch im Februar keine Schlachttermine angesetzt. Nachdem das Veterinäramt zwei Mitarbeitern wegen des Verdachts der Tierquälerei die Schlachterlaubnis entzogen hatte, hatte die Betriebsstätte den Schlachtbetrieb im Januar eingestellt. Inzwischen sei jedoch klar, dass es auch im Februar keine Schlachtungen geben werde, teilte Kreissprecher Alexander von Uleniecki mit. Das Unternehmen habe inzwischen ein Konzept zur Verbesserung der Schlachtbedingungen vor Ort vorgelegt.

Für Schweinezüchter aus der Region hat der vorläufige Schlachtstopp weitreichende Folgen. Denn Färber war bislang der größte Schlachtbetrieb in Ostprignitz-Ruppin – etwa 25 000 Schweine wurden dort nach Angaben des Kreises jährlich geschlachtet. An regionalen Alternativen zum Neuruppiner Schlachthof mangelt es. „Der regionale Ansatz, den wir eigentlich wollen, wird torpediert“, sagt der Chef des Kreisbauernverbandes Sven Deter.

Anzeige

Transportkosten steigen

Der Wulkower Landwirt befürchtet vor allem die wirtschaftlichen Folgen, die bei einem längerfristigen Ausfall des Neuruppiner Schlachthofes drohen. Steigende Transportkosten minimierten den Wert der Schlachtschweine. „Das ist dann überhaupt nicht mehr wirtschaftlich“, sagt Deter.

Fraglich sei zudem, ob andere Schlachtbetriebe neue Kunden annehmen. „Sie arbeiten bereits an der Kapazitätsgrenze“, sagt Deter. Für viele Schlachtbetriebe sei es schwierig, qualifiziertes Personal zu finden. Verlören Mitarbeiter – wie jetzt in Neuruppin – ihre Schlachterlaubnis, sei es kaum möglich, schnell Ersatz zu finden.

Verhalten „absolut falsch“

Auch Deter verurteilt, was am Schlachthof geschehen sein soll, als „absolut falsch“. Völlig unklar sei, wie es zu den Verfehlungen kommen konnte. „Die Leute wissen, wie es geht.“

Schweine sollen im Schlachthof unsachgemäß betäubt und so beim Schlachten gequält worden sein – das zeigen Filmaufnahmen aus dem Schlachthof. Färber hat die Mitarbeiter, denen die Schlachterlaubnis entzogen wurde, entlassen. Das Veterinäramt fordert unter anderem, den Schlachthof so umzubauen, dass Schweine vor der Betäubung fixiert werden können.

Das Deutsche Tierschutzbüro hatte den Skandal publik gemacht und Lieferanten anschließend aufgefordert, den Neuruppiner Schlachthof nicht mehr anzufahren. Das sei „faktisch unmöglich“, kritisierte der Präsident des Landesbauernverbandes, Henrik Wendorff, in einem Brief. Es fehle schlichtweg an regionalen Schlachtkapazitäten.

Von Frauke Herweg