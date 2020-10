Schlägerei auf dem Spielplatz in Neuruppin

Neuruppin

Das Amtsgericht Neuruppin hat am Freitagabend zwei 15-Jährige in eine Jugendhilfeeinrichtung in die Uckermark eingewiesen. Zuvor hatten die zwei Jugendlichen, die aus Afghanistan und Tschetschenien stammen und der Polizei seit geraumer Zeit wegen mehrerer Delikte bekannt sind, einen 16 Jahre alten Deutschen auf einem Spielplatz an der Neuruppiner Hermann-Matern-Straße bedroht und ihm Bargeld abgenommen.

Raub, Bedrohung, Körperverletzung

Laut der Neuruppiner Polizei gilt der 15 Jahre alte Tschetschene als jugendlicher Intensivtäter. Er soll in mehreren Fällen für Raub und gefährliche Körperverletzung verantwortlich sein. Zudem gehört er zu den Jugendlichen, die bei den Auseinandersetzungen beim Herbstrummel vor gut einer Woche am Neuruppiner Braschplatz beteiligt waren.

Anzeige

Vorbestraft ist der Jugendliche aber bisher nicht – genauso wenig wie der gleichaltrige Afghane. Der ist bei der Polizei wegen schweren Raubes und Bedrohung bekannt. Die Beamten vermuten, dass die zwei Jugendlichen in den vergangenen Wochen und Monaten weitere Jugendliche in Neuruppin bedroht und ihnen Geld oder Wertgegenstände abgenommen haben.

Die Polizeisprecherin Dörte Röhrs bat deshalb am Freitag um Hilfe: Betroffene sollten sich bei der Polizei melden, auch wenn die Tat schon einige Wochen oder Monate zurück liege.

Anzeige gegen Vater und Sohn

Im Sommer hatte es an einigen Badewiesen vermehrt Übergriffe, aber kaum Anzeigen gegeben – vermutlich aus Angst vor Rache. Dass die zwei Jugendlichen jetzt in eine Einrichtung eingewiesen wurden, aus der sie sich nicht entfernen dürfen, ist dem 16 Jahre alten Neuruppiner und seinem 44 Jahre alten Vater zu danken. Sie hatten den Vorfall der Polizei gemeldet, worauf die zwei 15-Jährigen vorläufig festgenommen wurden.

Allerdings ermittelt die Polizei auch gegen den 16-Jährigen und seinen Vater, und zwar wegen Körperverletzung: Sie sollen auf die beiden 15-Jährigen eingeschlagen haben.

Im Sommer hatten Auseinandersetzungen in Rheinsberg mit Tschetschenen für überregionale Schlagzeilen gesorgt.

Von Andreas Vogel