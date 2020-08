Rheinsberg

Auch zwei Wochen nachdem ein Streit zwischen Deutschen, Polen und einigen Tschetschenen in einer Gruppenschlägerei eskaliert war, bleibt die Situation im Wohngebiet Am Stadion in Rheinsberg angespannt. Vielleicht nicht mehr ganz so wie an dem Abend, als sich die Gewalt zwischen den beiden Männergruppen Bahn brach. Anders als im Rest der Stadt ist die Stimmung auf jeden Fall.

„Eigentlich sind hier alle mit der Situation unzufrieden“, sagt Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. In dem Wohngebiet gebe es ein Problem mit herumliegendem Müll, mit Lärm, mit fehlenden Spielgeräten für die Kinder ... Viele kleine Dinge, die die Menschen, die dort leben, ständig ärgern.

Alteingesessene Rheinsberger leben in den Plattenbauten zwischen Toftlund- und Ascheberger Straße gemeinsam mit neu zugezogenen Menschen mit deutschem Pass neben Familien aus Afghanistan, Syrien oder Tschetschenien.

Schwochow : Alle sind unzufrieden

Nirgends in Rheinsberg leben so viele Menschen mit Migrationshintergrund, mit anderer Kultur und anderer Mentalität auf engstem Raum. Dass die Probleme vor allem von ihnen ausgehen, das könne er so nicht sagen, versichert Schwochow. Die Probleme sind offenbar allgemeiner und sie gehen von allen aus, die dort und in den Straßen rundherum leben.

Eine schnelle Lösung wird es nicht geben. Am Dienstag war Landrat Ralf Reinhardt nach Rheinsberg gekommen, um mit dem Bürgermeister zu beraten, was getan werden kann, um die Lage zu entspannen und die Situation am Stadion für alle Beteiligten erträglicher zu machen.

Nach der Schlägerei in der Mariefredstraße vor zwei Wochen und dem folgenden Großeinsatz der Polizei an zwei Abenden hatte Frank-Rudi Schwochow Vorwürfe gegen den Landkreis erhoben. Der betreibt in dem Wohngebiet unter anderem einen Wohnverbund für Flüchtlinge.

60 Flüchtlinge leben in neun Wohnungen

Insgesamt neun Wohnungen hat der Landkreis Ostprignitz-Ruppin dort bei der Rheinsberger Wohnungsbaugesellschaft (Rewoge) angemietet. In denen leben zurzeit etwa 60 Menschen, sagt Andreas Liedtke, der Chef des Sozialamtes beim Landkreis. Die Familien kommen aus Syrien, Afghanistan und auch aus Tschetschenien.

Noch vor anderthalb Wochen hatte Schwochow den Landrat heftig kritisiert. „Hier hat es gebrannt in Rheinsberg, und ich werde als Bürgermeister alleingelassen“, echauffierte sich Schwochow. Der Landrat habe – obwohl zuständig in Ausländerfragen – weder auf Mails noch auf Anrufe reagiert. Der Landkreis hat aus Schwochows Sicht zu wenig getan. „Integration hat bisher nicht stattgefunden“, sagte er der MAZ.

Den Vorwurf, der Landkreis tut nichts für die Betreuung der Flüchtlinge, wies Landrat Ralf Reinhardt bei dem Treffen in der Rheinsberger Mariefredstraße am Dienstag zurück. Die Kreisverwaltung engagiere sich in Rheinsberg überdurchschnittlich stark, sagt Reinhardt.

Sozialarbeiter sollen besser zusammenarbeiten

So bezahlt der Landkreis zum Beispiel eine Sozialarbeiterin, die an allen Werktagen in Rheinsberg vor Ort und für die Flüchtlinge wie auch alle anderen immer ansprechbar sei. Aus Reinhardts Sicht zahlt der Landkreis dabei drauf. Denn vom Bund ist nur ein Sozialarbeiter für 100 oder 120 Flüchtlinge vorgesehen und auch nur dafür bekommt der Landkreis das Geld wieder.

Mehr Sozialarbeiter wird der Landkreis nicht nach Rheinsberg schicken, sagte Reinhard am Dienstag klar: „Es wird keine Erweiterung geben.“

Stattdessen müsse es darum gehen, die Zusammenarbeit mit der Stadt und der Rewoge zu verbessern. Vor Ort seien „kleinere Anpassungen“ vorgesehen. Etwa indem die Sozialarbeiterin des Landkreises enger mit dem Quartiersmanager zusammenarbeitet, der sein Büro ebenfalls in dem Wohngebiet hat.

Stadt und Kreis sind sich weiterhin nicht einig

Der Landkreis habe viele für die Integration der Menschen angeboten, sagt Reinhardt: „Nicht alle werden in Anspruch genommen.“

Unter anderem sollten eigentlich Asylbewerber aus Rheinsberg in einem Projekt zur Verschönerung und Reinigung der Stadt beteiligt werden. Doch das habe Rheinsberg nicht umsetzen können, weshalb das Geld dafür letztlich nach Neuruppin geflossen ist.

Dass der Landkreis einiges in Rheinsberg getan habe, sei „unwidersprochen“ so, räumt der Bürgermeister ein. Doch das habe zu wenig Wirkung. Wie es jenseits von mehr Abstimmung und internen Arbeitskreisen besser gehen soll, blieb am Dienstag unklar. Schwochows Zusammenfassung nach dem Treffen: „Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind.“

