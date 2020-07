Die NPD will am Dienstagabend in Rheinsberg wegen der Schlägerei mit Tschetschenen demonstrieren. 25 Teilnehmer sind laut Polizei angemeldet, bei der Gegendemonstration werden bis zu 150 Menschen erwartet. Zurückgewiesen hat der Kreis die Vorwürfe des Rheinsberger Bürgermeisters.