Schlager-Hitparade mit Heintje begeistert im Neuruppiner Stadtgarten

Neuruppin

„Lieder sind das Herz der Welt“, singt Katharina Herz, die Moderatorin des Abends, und „Musik wird dich ein Leben lang begleiten“. Wohl wahr – denn Schlager wie diese sind es, die das Publikum im Neuruppiner Kulturhaus ein Leben lang begleitet haben.

Katharina Herz sang und moderierte. Quelle: Thomas Lox

Der Saal ist rappelvoll am Sonntagnachmittag – die Lockdown-Zeit war Gift für Konzerte dieser Art. Aber nun ist Schluss mit dem Verzicht und die großen Gefühle können wieder live von der Bühne ins Publikum gesungen werden.

Neuruppiner Kulturhaus Stadtgarten ausverkauft

Die große Schlager-Hitparade macht seit Jahren immer wieder Halt in der Fontanestadt. Und immer wieder locken andere Stars und Sternchen im Programm.

Die Schlager-Piloten in Hochform. Quelle: Thomas Lox

Diesmal wechseln sich zwei Solisten im ersten Teil des launigen Programms ab: Daniela Alfinito und Vincent Gross. Letzterer ist eine Frohnatur, der lockerleichten Popschlager in den Saal sprüht – ganz nach seinem Lebensmotto: „Friede, Freude, Party!“

Schlager-Piloten brechen Frauenherzen

Der neu entdeckte Schlagerstar hat Sonne im Herzen und Swing in der Hüfte – der 23-Jährige will es wissen und steckt das Publikum gern mit seiner guten Laune an. Daniela Alfinito steht ihm da in nichts nach – als „Sängerin des Jahres“ 2021. Klar, sie hat den Schlager im Blut – ist sie doch die Tochter und Nichte des erfolgreichsten Schlager-Duos Europas, den Amigos.

Begeistert: Voller Saal im Stadtgarten. Quelle: Thomas Lox

„Du warst jede Träne wert“ – dieses Lied hat sie bekanntgemacht. Romantik und tiefe Gefühle sind ihr Markenzeichen.

Hein Simons im Duett – mit sich selbst, also dem kleinen Heintje

Die Mütter und Großmütter im Saal bekommen nach der Pause ihre ganz besondere Huldigung. Erinnern wir uns: Er war jung, er war knuffig, er war Heintje. Der einstige Kinderstar ist ein Mann geworden – hat seine Stimme aber nicht verloren, wie zig Goldene Schallplatten, Bambis und andere Preise beweisen.

Hein Simons - einstmals Heintje - bezaubert immer noch mit seinen Songs. Quelle: Thomas Lox

Und er hat es geschafft, gemeinsam mit seinem Kinder-Ich ein Duett-Album aufzunehmen. „Technisch war es schwierig – aber es ist schön geworden“, erzählt er und singt sich erneut in die Herzen der Fans im Saal. Er bekommt eine Rose von einer Zuschauerin. „Einer geht noch“, jubeln die Fans und lassen ihn nicht von der Bühne. Hein Simons kommt dem gerne nach.

Bis die Stewardess in Pink kommt und an Bord der Schlager-Boeing einlädt. Dort warten bereits drei fesche Piloten – mit strahlender Miene und Gold in der Kehle.

Katharina Herz als Stewardess in Pink. Quelle: Thomas Lox

Uniform macht sexy – nach diesem Motto agieren die Schlager-Piloten auf der Bühne: Stefan Peters mit der erotischen Stimme, Frank Cordes, der Frauenflüsterer und der Tausendsassa Kevin Marx, der den Frauen reihenweise die Köpfe verdreht, wenn er locker in der Hüfte swingt.

Wunderkerzen-Feeling. Quelle: Thomas Lox

Da werden auch den Seniorinnen im Saal die Knie schwach – erst recht, wenn das Trio nach Jamaika und in andere ferne Sehnsuchtsorte einlädt. Launige Plaudereien, süffige Songs – und die Herzen fliegen den Sunnyboys reihenweise zu.

Von Regine Buddeke