Neuruppin

Gute Stimmung und ein Feuerwerk an Unterhaltungskunst konnten mehr als 250 Besucher am Freitagnachmittag im Neuruppiner Kulturhaus erleben. Präsentiert wurde der Spaß von einem der bekanntesten volkstümlichen Musiker Deutschlands: Sänger und Moderator Stefan Mross. Er war mit seiner bezaubernden Ehefrau Anna-Carina Woitschack und weiteren Schlagerstars nach Neuruppin gekommen.

Auftakt der Schlagertournee mit Stefan Mross in Neuruppin

Die Schlagershow ist Teil einer ganzen Konzertreihe mit insgesamt 40 Auftritten unter dem Motto „Immer wieder sonntags“ bis Mitte Mai. Wie der Tourleiter Winfried Ritscher vom Künstlermanagement Thomann aus Borgebrach in Franken berichtete, war der Start bereits im Januar in Eschwege geplant, wurde allerdings wegen der Corona-Pandemie immer wieder verschoben beziehungsweise ersatzlos gestrichen.

Das Kulturhaus war am Freitagnachmittag zur Schlagershow gut besucht. Quelle: Peter Lenz

„Somit wurde Neuruppin“, so Ritscher weiter, „nicht nur zum Start der Tour, sondern auch zum Auftakt einer völlig neuen Show.“ Auch seien an keinem anderen Veranstaltungsort so viele Karten im Vorverkauf veräußert worden wie in Neuruppin, sagte der Tourleiter erfreut.

Für die Neuruppiner selbst war das Konzert gleichzeitig auch Ersatz für die ursprünglich im Oktober 2020 geplante Veranstaltung. Mit dabei waren bekannte Unterhaltungsgrößen wie G.G. Anderson, Hansy Vogt alias Frau Wäber und die Volkmusiker „Die Fetzig’n“ aus dem österreichischen Zillertal.

„Die Fetzig’n“ aus dem österreichischen Zillertal. Quelle: Peter Lenz

Gleich von Beginn an konnte Stefan Mross das Publikum in seinen Bann ziehen und den Saal zum Kochen bringen. Zunächst aber betonte der Künstler, wie wichtig es für ihn selbst und alle Kollegen sei, endlich wieder auf einer Bühne zu stehen und den lange vermissten Applaus des Publikums zu genießen. Mit bekannten Melodien wie „Es gibt Millionen von Sternen“ animierte der Sänger die Gäste zum Schunkeln und Mitsingen.

Mit ihren volkstümlichen Hits begeisterten „Die Fetzig’n“ und weckten so manches Gesangstalent unter den Gästen.

Hansy Vogt sorgte als Frau Wäber für viele Lacher im Publikum. Quelle: Peter Lenz

Comedian Hansy Vogt sorgte für regelrechte Lachsalven und nahm mit so manchem Sketch und seiner Bühnenfigur Frau Wäber nicht nur sich selbst, sondern auch die Politik aufs Korn. Mit „Oh, wie ist das schön“ wurden die Weisheiten von Frau Wäber von den Gästen lautstark quittiert.

Entzückend: Anna-Carina Woitschack sang sich in die Herzen der Neuruppiner Schlagerfans. Quelle: Peter Lenz

Der Höhepunkt des Nachmittags war der Auftritt der 2011 durch die Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt gewordenen Sängerin Anna-Carina Woitschack mit einem Schlagermix der Extraklasse. Die Ehefrau von Stefan Mross bezauberte die Gäste mit ihrem Charme und ihrem Können.

Wurde euphorisch gefeiert: Schlagerstar G.G. Anderson. Quelle: Peter Lenz

Nach der Pause kam dann endlich auch der lang ersehnte Star G.G. Anderson mit seinen größten Hits auf die Bühne. Der durch eine Krankheit gezeichnete Sänger brillierte mit Professionalität und musikalischer Klasse. Der Saal zollte ihm tosenden Beifall und große Anerkennung.

Schlagerkonzert in Neuruppin als Geburtstagsgeschenk

Im Publikum war auch eine kleine Gruppe von sechs Frauen und einem Herrn aus Kyritz. Sie heizten die Stimmung immer wieder an. Eine der Frauen konnte am Ende bei einem Schlagerquiz den ersehnten 1. Preis mit nach Hause nehmen. Unter den Gästen waren auch Elisabeth Kiehns, die am Freitag ihren 88. Geburtstag feierte, und Gudrun Wordt, die 66 Jahre wurde.

Von Peter Lenz