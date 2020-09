Schleifen und Streichen in Wuthenow

Wuthenow

In diesem Sommer war es still in Wuthenow – Kartoffelfest, Sportfest, Dorfkaffee und Handarbeitsnachmittage – so gut wie alle Veranstaltungen, bei denen sich sonst die Wuthenower trafen, mussten coronabedingt abgesagt werden.

Am Sonnabend kehrte nun zumindest auf den Sportplatz wieder das Leben zurück – die Motorsäge heulte auf. 25 fleißige Einwohner des Neuruppiner Ortsteils hatten sich für den Arbeitseinsatz angesagt, der an frischer Luft mit ausreichend Sicherheitsabstand stattfinden sollte. Geplant war die Aktion bereits für den Mai, zu Saisonbeginn sollte alles schick sein.

Alles anders wegen der Corona-Pandemie

„Aber dann wurde alles wegen Corona gekanzelt – doch nun haben wir beschlossen, die Zeit wenigstens zu nutzen, um die Sportanlage in Ordnung zu bringen“, sagt die Vorsitzende des Kultur- und Sportvereins, Heike Hausbalk.

Klaus Freyer und Malte Rensch haben bereits zum Spaten gegriffen um die Eisenrohre der Torwand in der Erde frei zu legen. Die Fußballtore sowie der Zaun um den Platz sollen heute abgeschliffen und dann frisch gestrichen werden.

Volleyball mit der Wuthenower Doppelfaust

Die beiden emsigen Helfer gehören zu den Mannschaften der „Wuthenower Doppelfaust“, die seit 15 Jahren im Volleyball am Netz ihre Kräfte messen. Bereits vor 20 Jahren fand auf dem Platz das erste Sportfest statt. Zu den Turnieren treffen sich Jung und Alt auf dem Platz, und gemeinsam mit den Familien der begeisterten Freizeitspielern geht es einmal im Jahr an die Ostsee.

Der Sport- und Kulturverein sorgt in Wuthenow für ein reges Leben mit vielen Veranstaltungen. „Dass dies in diesem Jahre anders ist, darunter leiden wohl am meisten die älteren Menschen, die weniger Kontakte haben“, sagt Heike Hausbalk. „Das tut mir besonders leid.

Adventsbasar wird wohl auch ausfallen

Denn die Kaffeenachmittage mussten ausfallen, und mit den Adventsbasaren wird es nicht anders aussehen.“ Die Vereinschefin hofft, dass der Winter nicht zu streng wird und sich die Wuthenower vielleicht an den Adventswochenenden an der Feuerschale im Freien treffen können, um sich nicht ganz aus den Augen zu verlieren.

Von Cornelia Felsch