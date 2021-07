Molchow

Künstliche Lichtquellen locken nachtaktive Insekten magisch an – davon sind besonders Nachtfalter betroffen. Sie werden regelrecht aus der Bahn geworfen und flattern wie wild um Straßenlaternen und Leuchtreklamen herum.

Warum das künstliche Licht eine solche Anziehungskraft auf die Tiere ausübt und welche Folgen das hat, erforschen mittlerweile zahlreiche Wissenschaftler.

Auch im Garten des Molchower Schmetterlingsfachmanns Peter Kriebel steht eine UV-Lichtquelle zu Forschungszwecken. Der Hobby-Lepidopterologe beschäftigt sich seit rund 40 Jahren mit den geflügelten Wesen.

Mit Schmetterlingsnetz in der Dübener Heide

1976 fing alles an, als er mit Schulfreunden in der Dübener Heide seinen ersten Schmetterling fing. Die Begeisterung ist geblieben.

Als Mitglied des Neuruppiner Nabu-Kreisverbands erforscht er die Vorkommen der Falter im Altkreis Neuruppin. Seine Vorträge, die er jährlich zu den Arten-Vorkommen in der Region hält, sind zur Tradition geworden, so wie seine Erkundungsspaziergänge in die Natur, die vor allem den Schmetterlingen gelten.

„Man ist immer wieder erstaunt, was man nicht alles sieht, wenn man täglich seine Runden macht“, sagt er. Die Corona-Zeit hat das Ehepaar Kriebel besonders intensiv für Spaziergänge durch heimische Wälder und Wiesen genutzt.

Auf Flattertour in Coronazeiten

„Man entdeckt mehr Arten und kann die Tiere auch einmal bei der Paarung oder der Eiablage beobachten.“ Schwieriger ist es allerdings, wenn es zu dunkeln beginnt und Tagfalter wie Schwalbenschwanz und Zitronenfalter von der Bildfläche verschwinden. Dann werden Schwärmer, Spanner sowie Eulenfalter aktiv.

„Sie nachzuweisen ist weitaus schwieriger“, sagt Peter Kriebel, „denn ihre Aktivitäten finden ja meist im Verborgenen statt, und es gibt weitaus mehr Nacht- als Tagfalter.

Allerdings gibt es auch unter diesen Faltern Arten, die tagsüber oder in der Dämmerung zu entdecken sind.“

Etwa 140 Tagfalter- und mehr als 1000 Nachtfalterarten gibt es in Mitteleuropa. Wenn es dunkel wird, beobachtet Peter Kriebel das Treiben an seiner künstlichen Lichtquelle. Bereits zeitig im Frühjahr kann er dort den Frostspanner entdecken.

Nachtfalter oder Kolibri?

Zu den häufig auftretenden Nachtfaltern gehören auch die braun gefärbte Hausmutter aus der Familie der Eulenfalter und der Wolfsmilchschwärmer, den der Schmetterlings-Liebhaber im vorigen Jahr sehr häufig entdeckte.

Der Nachtfalter, der oft mit den Kolibris verglichen wird, bevorzugt Zypressen-Wolfsmilch, die an trockenen, kargen Standorten wächst und durch intensiv gedüngte Felder stark zurückgegangen ist. Peter Kriebel bestätigt, dass das Schmetterlingsvorkommen zurückgeht.

„Dennoch ist die Zahl der Arten immer noch recht hoch. Es ist ein Wandel zu beobachten: Arten die sich hier nicht mehr wohl fühlen, wandern ab, andere, die nur gelegentlich zu finden waren, sind geblieben.“

Nachtfalter als Schädling

Immer häufiger hingegen treten Nachtfalter wie der Eichenprozessionsspinner und die Nonne auf. In Brandenburg drohen großflächige Schäden aufgrund des hohen Kiefernanteils durch nadelfressende Kieferninsekten wie die Nonne und der Kiefernspinner. Seit 2002 hat sich der Eichenprozessionsspinner in Brandenburg stark ausgebreitet.

Genauere Aussagen über Nachtfalter zu treffen ist für Schmetterlingsforscher recht schwierig. Wie reagieren Nachtfalter zum Beispiel auf den Trend zur künstlichen Beleuchtung, der massiv zugenommen hat? Können sie sich anpassen, oder müssen sie das Feld räumen?

Fest steht mittlerweile, dass Insekten Mond und Sterne als Kompass nutzen. Durch künstliches Licht verlieren sie die Orientierung. Wild flatternd kreisen sie dann um die Lichtquelle, sterben vor Erschöpfung, verbrennen oder werden leichte Beute für Fledermäuse. Forscher haben bereits nachgewiesen, dass der Anteil der Nachtfalter auf der Fledermausspeisekarte in künstlich beleuchteten Lebensräumen etwa das Sechsfache beträgt.

Orientierung nach Mond und Sternen

Die meisten nachtaktiven Insekten sind mit besonders leistungsfähigen Schwachlichtsensoren ausgerüstet, mit denen sie sich beim schummrigen Mondlicht gut orientieren können. Straßenlaternen hingegen sind oft zu hell, die Tiere werden geblendet.

Englische Forscher stellten darüber hinaus fest, dass Nachtfalter durch das Licht von der Vegetation weggelockt werden und somit nicht mehr zur Bestäubung der Pflanzen beitragen. Wissenschaftler stellten fest, dass viele Insekten am stärksten auf kurzwelliges Licht im blauen sowie im UV-Bereich reagieren.

Lichtverschmutzung hat aber nicht nur negative Folgen für Nachtfalter und Glühwürmchen, sie beeinflusst auch Zugvögel und die Gesundheit von uns Menschen. Naturschützer fordern deshalb, Lichtdauer und Intensität im Außenraum zu reduzieren.

Peter Kriebel empfielt Lampen, die nach unten geöffnet sind und deren UV-Anteil möglichst gering ist. Auch Zeitschaltuhren und Bewegungsmelder sind sinnvoll – sie helfen Strom zu sparen und leuchten nur, solange es notwendig ist.

