Schnelles Internet für Neuruppin und Rheinsberg

Neuruppin

Haushalte in Neuruppin und Rheinsberg, die derzeit nur über ein besonders langsames Internet verfügen, also einer Übertragungsrate von weniger als 30 Mbit je Sekunde, dürfen hoffen: Denn im April sollen in diesen Bereichen die Tiefbauarbeiten für den von Bund und Land geförderten Breitbandausbau beginnen.

Die entsprechenden Haushalte in Neuruppin und Rheinsberg sowie auch in Fehrbellin, Rägelin, Wustrau und Flecken Zechlin erhalten einen Brief des Landrates und der Telekom mit Informationen zum Breitbandausbau im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Nur wenn die Haushalte zustimmen, können die Arbeiten für einen Glasfaseranschluss auf dem jeweiligen Grundstück, einschließlich der Hausanschlüsse, beginnen.

Anzeige

38 Millionen Euro für schnelles Internet

Wer nicht antwortet, bekommt keinen geförderten Breitbandausbau und muss sich selbst um ein schnelleres Internetangebot kümmern. Der Landkreis investiert dank der Förderung von Bund und Land über 38 Millionen Euro in den Breitbandausbau. Mit den Glasfaseranschlüssen sollen dann Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1000 Mbits je Sekunde aus dem Internet heruntergeladen und mit bis zu 200 Mbits je Sekunde hochgeladen werden können.

Dieser Vertrag muss jedoch separat abgeschlossen werden, teilt der Landkreis mit. Mit den Brief des Landrats und der Telekom, welche die Ausschreibung gewonnen hatte, gehe es allein um das Recht, auf dem Grundstück und an der Immobilie die erforderlichen Erschließungsarbeiten durchführen zu können.

In drei Bereichen liegen schon die Leitungen

In den Bereichen Kyritz, Neustadt (Dosse) und Wusterhausen wurden bereits in den vergangenen Monaten die Glasfaserleitungen verlegt und die Hausanschlüsse für das schnelle Internet vorbereitet. Dafür wurden laut Landkreis etwa 1,45 Millionen Euro investiert. Frei geschaltet sind die Leitungen aber noch nicht, das steht noch bevor.

Im Bereich Neuruppin müssen etwa 35 Kilometer Leitungen verlegt werden, im Bereich Rheinsberg und Flecken Zechlin etwa 21 Kilometer. Die Bereiche Wittstock und Lindow sollen danach folgen.

Von Andreas Vogel