Schön heiter: Jakob Hein und Heiko Werning lasen in Neuruppin

„Danke, dass Sie das Risiko eingegangen sind, hier übernachten zu müssen“, begrüßt Jana Kolar-Voigt am Freitagabend die Gäste in der Neuruppiner Fontanebuchhandlung. Die Lesung verschieben geht nicht – schließlich heißt das Motto nun einmal „Immer 18. bei uns“ – Sturmwarnung hin oder her.

Und wenn das dynamische Duo Jakob Hein und Ingo Werning winkt, geht man das Risiko einer Nacht in der Buchhandlung gern ein. Letztendlich ließ der Sturm auch noch etwas auf sich warten – richtig stürmisch war lediglich das Gelächter, das die beiden Autoren, die nicht zum ersten Mal in Neuruppin lasen, mit ihren Texten aus den Gästen herauskitzelten.

Verstehen sich bestens: Jakob Hein (r.) & Heiko Werning. Quelle: Thomas Lox

Beide kennen und schätzen sich schon lange und stellten jeweils den anderen vor. „Heiko schreibt vergnügliche Geschichten über Tiere, denen es gar nicht so gut geht und die man beim Lesen richtig liebgewinnt, selbst eklige Spinnen“, erklärt Hein. Heiko Werning arbeitet in einem Projekt mit, bei dem bedrohte Tierarten per Erhaltungszucht gerettet werden sollen – die launige Story des Schwarzfuß-Iltis zeugt davon.

Diese possierlichen Vierbeiner galten bereits als ausgestorben. „Sie hatten die Wahl zwischen Pest und Staupe – und entschieden sich für beides“, liest Werning. Immerhin, man fand damals noch 18 Exemplare, die überlebt hatten – jetzt sind es 300, die – kürzere Testphase – schon einen Coronaimpfstoff hatten, lange bevor der für die Menschen am Start war.

Heiko Werning und sein neuestes Buch. Quelle: Thomas Lox

Werning liest außerdem aus seinem zweiten neuen Buch „Wedding sehen und sterben“ – er war im Lockdown fleißig am Schreiben und konnte bislang weder das Buch über die Tiere noch das neue Wedding-Buch vorstellen.

Das Publikum in Neuruppin amüsierte sich

Das Publikum nahm auch letzteres gut auf: Verrückt, die Leute im Wedding. Werning staunt über einen Mann, der stundenlang eine tote Ratte im Hinterhof fotografiert. Ihn deswegen ansprechen? Niemals, man kennt ja die schnoddrigen Antworten der Berliner Ureinwohner. Werning liest über sein arabisches Lieblingslokal namens „Verwöhn dein Bäuchlein“, in das neulich eine Frau mit Schwein an der Leine kam. „Ist das noch halal?“, fragt er sich.

Jana Kolar-Voigt ist froh, das dynamische Duo wieder für eine Lesung zu haben. Quelle: Thomas Lox

Jakob Hein hat andere Themen: Der Psychiater und Hypnotherapeut hat sein neuestes Buch „Der Hypnotiseur – oder nie so glücklich wie im Reich der Gedanken“ genannt und berichtet etwa über Annika, die seit Jahren von einer Paris-Reise träumt. Wo ist das Problem, mag man sich fragen. Nun ja, Annika lebt in der DDR.

Heiko Werning und Jakob Hein lasen nicht zum ersten Mal in Neuruppin

Eine Freundin, die das Wort Paris nicht mehr hören kann, schickt Annika zu einem Hypnotiseur. Der könne sie überallhin auf Reisen schicken. Doch zuerst muss Annika ins untere Odertal. Das alles erzählt Jakob Hein lässig-witzig und mit einem Schuss Geschichtsstunde. Herrlich, wie er seinen schrulligen Künstler lallen lässt, der aus den Flaschen seiner Sucht final „Flaschtiken“ zaubert.

Das Publikum hat Spaß, die beiden Autoren auch: Und am Ende gibts noch einen Diskurs von Heiko Werning über – igitt – Warzen und was hilft: Besprechen bei Vollmond? Schnecken? Werning: „Alles eine Frage des Glaubens.“

Von Regine Buddeke