Prignitz: Höchste Waldbrandwarnstufe wurde ausgerufen

Pritzwalk

Wolkenlos zeigt sich der Himmel über der Prignitz und im Ruppiner Land. Das sonnige, trockene und warme Wetter erfreut das Gemüt. Gleichzeitig birgt es Schattenseiten, die jetzt ihren Höhepunkt erreicht haben: In beiden Landkreisen gilt die höchste Waldbrandwarnstufe 5. Und damit wächst die Verunsicherung. Sind Spaziergänge im Wald noch erlaubt? Wir sind der Frage nachgegangen.

Wälder in Prignitz und Ostprignitz-Ruppin dürfen weiterhin betreten werden

Trotz der enormen Waldbrandgefahr werden die Wälder nicht dicht gemacht. Das bestätigt Oberförsterin Annett Engelmann. „Nur in Ausnahmefällen werden bestimmte Gebiete geschlossen“, sagt sie. Somit steht einem ausgedienten Spaziergang vorerst nichts im Wege.

Anzeige

Auch wenn es für den Laien vielleicht unvernünftig erscheint, sieht die Oberförsterin durchaus Vorteile: „Wenn immer noch Bewegung im Wald ist, können Brände viel schneller entdeckt werden.“ Da fast jeder ein Telefon besitzt, kann die 112 im Notfall sofort gewählt werden. Ein fehlender Handyempfang ist dabei kein Problem: Bei Notrufen wird automatisch ein Netzbetreiber gesucht. Der Anruf kommt so immer in der Leitstelle an.

Weitere MAZ+ Artikel

Waldbesucher sollten Regeln beachten

Dennoch seien jetzt ein paar Regeln zu beachten. Feuer, sowohl im Wald, am Waldrand oder in unmittelbarer Nähe eines Waldstückes sind verboten. Gerade Angler sind angehalten, sich daran zu halten. Ebenso sollten Spaziergänger das Auto lieber auf einen geeigneten Parkplatz abstellen. Der Wald und dessen Wege sind tabu. Wer dagegen verstößt, muss im Ernstfall mit hohen Strafen rechnen.

Mit der 5 gilt in der Prignitz nun die höchste Waldbrandwarnstufe. Quelle: Julia Redepenning

Auf das Rauchen sollte ebenso verzichtet werden. „Das ist sogar sehr wichtig“, sagt Annett Engelmann, „und Zigaretten sollten jetzt nicht aus dem Autofenster geworfen werden.“ Leider wurde es häufig beobachtet, dass glimmende Kippen auf die Straße flogen. Doch dabei können sie in wenigen Minuten eine Katastrophe auslösen.

Der Deutsche Wetterdienst ermittelt die Warnstufe täglich neu

Brandenburg besitzt rund 1,1 Millionen Hektar Wald. Das sind knapp 37 Prozent der Landesfläche. Der Landkreis Prignitz umfasst eine Fläche von fast 214.000 Hektar. Knapp 50.000 Hektar davon bestehen aus Wald. Die Waldbrandgefahr ist vor allem von der Witterung und der Vegetation abhängig. Niederschlag, Temperatur, Windstärke sowie Luftfeuchte und die sogenannte Streufeuchte spielen eine entschiedene Rolle.

Vielleicht auch interessant: So ließe sich der Waldbrandschutz deutlich verbessern

Der Deutsche Wetterdienst errechnet anhand der verschiedenen Werte den Waldbrandgefahrenindex, kurz WBI. Aus diesem wird anschließend die Waldbrandgefahrenstufe abgeleitet. Diese wird immer für einen gesamten Landkreis festgelegt – aktuell die Stufe 5 für die Prignitz und für Ostprignitz-Ruppin.

Da diese Berechnung enorm von der Witterung abhängig ist, werden die Angaben täglich um 8 Uhr aktualisiert und gelten dann für 24 Stunden. „Aktuell kommt zu der langanhaltenden Trockenheit noch der starke Wind“, sagt Annett Engelmann.

Wachtürme und Kameras überwachen die Wälder

Daher ist Vorsorge jetzt wichtiger als Nachsorge. Aus diesem Grund werden verstärkt Kameras zur Überwachung der Wälder eingesetzt. Sowohl in der Prignitz als auch im Kreis Ostprignitz-Ruppin überwachen sogenannte Wachtürme die Lage. 13 sind es aktuell. Alle Aufnahmen werden in der Zentrale in Karnzow bei Kyritz gesichtet und ausgewertet.

2020 gab es schon kleine Brände in Prignitz und Ostprignitz

Ab Waldbrandwarnstufe 4 ist die Zentrale bis 18 Uhr besetzt. Ab Stufe 5 wird der Dienst bis 20 Uhr ausgeweitet. Gerade in trockenen Zeiten wie jetzt ist diese Technik äußerst hilfreich. Erste kleine Flächenbrände wüteten schon im Landkreis. So etwa am 17. April in Pritzwalk in Richtung Kammermark. In Ostprignitz-Ruppin brannte es am Ostersonntag bei Wusterhausen/ Dosse.

Lesen Sie auch:

Von Julia Redepenning