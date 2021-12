Schon vor Corona weniger Fahrgäste auf den Bahnlinien der RB 73 und RB 74

Neuruppin

Die Zahl der Fahrgäste die die Regionalbahnen RB 73 zwischen Neustadt, Kyritz und Pritzwalk sowie RB 74 zwischen Pritzwalk und Meyenburg nutzen, ist in den vergangenen Jahren bereits vor der Corona-Pandemie deutlich zurück gegangen.

Fuhren im Jahr 2015 auf der Linie des RB 73 wochentags noch etwa 1200 Menschen mit den Zügen zwischen Neustadt, Kyritz und Pritzwalk, waren es laut den Zahlen des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) im Jahr 2019 wochentags lediglich noch 950 Menschen.

Drastischer Rückgang bei den Fahrgastzahlen an den Wochenenden

Noch drastischer ist der Rückgang bei den Fahrgästen, die mit den Zügen an Wochenenden oder Feiertagen auf der Strecke des RB 73 unterwegs waren. 2015 waren es laut VBB im Schnitt 450 Personen, vier Jahre später mit etwa 200 nicht einmal die Hälfte.

Ähnlich sieht es beim RB 74 aus. 2015 wurden wochentags im Schnitt noch 350 Fahrgäste zwischen Pritzwalk und Meyenburg gezählt, 2019 waren es lediglich 250 Personen. Bei den Touren an den Wochenenden sowie an Feiertagen ist der Rückgang noch stärken. Die Zahl der Fahrgäste sank von etwa 100 im Jahr 2015 auf durchschnittlich 50 vier Jahre später.

Hanseatische Eisenbahn hat für die Entwicklung keine Erklärung

Eine Erklärung für diese Entwicklung hatte Ralf Böhme, Geschäftsführer der Hanseatischen Eisenbahn, die die Strecken der RB 73 und RB 74 betreibt, am Montag nicht. Das müsse man sich im Detail anschauen, sagte er. Zudem verwies Böhme darauf, dass die Auslastung der Regionalbahn 73 zumeist von den Anschlussmöglichkeiten in Neustadt (Dosse) abhänge.

In Neustadt halten die Züge der Regionalbahn 2, die zwischen Wismar, Wittenberge, dem Berliner Hauptbahnhof und Cottbus verkehrt. Betrieben wird die RE 2 von der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg).

Obwohl das Land für den Personenverkehr über die Schiene zuständig ist, beteiligen sich seit 2015 die Landkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin sowie die Anliegerkommunen an den Strecken der RB 73 und RB 74 an den Kosten. Allein die zwei Landkreise geben jährlich je 100.000 Euro dazu.

Potsdam: Situation ist mit Mecklenburg nicht vergleichbar

Daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Der Fahrbetrieb auf diesen beiden Strecken sei bis zum Jahr 2025 gesichert, die Verträge zur Finanzierungsbeteiligung sogar bis 2018, teilte Alexander von Uleniecki, Sprecher der Kreisverwaltung in Neuruppin, mit. Demnach sieht der Landkreis derzeit weder einen Gesprächs- noch einen Handlungsbedarf.

Etwas anders sieht es in Mecklenburg-Vorpommern aus. Dort hatte das Land 2012 die Strecke der RB 16 (Mirow-Neustrelitz) und 2017 die des RB 15 (Waren-Malchow) an den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte abgegeben – und jetzt wieder übernommen.

Die Situation sei mit der in Brandenburg nicht vergleichbar, sagt Katharina Burkardt, Sprecherin des Infrastrukturministeriums in Potsdam mit. Demnach habe Brandenburg seine Verantwortung für die Strecken der RB 73 und RB 74 nie abgegeben und von Anfang an die wesentlichen finanziellen Lasten zum Erhalt der zwei Strecken getragen, so Burkardt.

Die Kosten bezifferte die Sprecherin mit zunächst 2,5 Millionen Euro jährlich und derzeit mit etwa vier Millionen Euro pro Jahr.

OPR will ab 2022 mehr Busse auf die Reise schicken

Zugleich betonte die Ministeriumssprecherin, dass attraktive und konkurrenzfähige Verkehrsangebote auf der Schiene gut geeignet seien, um den Autoverkehr auf der Straße zu verringern und damit das Klima zu schonen.

Offen blieb, warum die Fahrgastzahlen auf den Strecken der RB 73 und RB 74 trotz der Bemühungen von Land und Kommunen derart zurückgegangen sind. Der Kreistag von Ostprignitz-Ruppin hatte Anfang Dezember einen neuen Nahverkehrsplan ab dem Jahr 2022 beschlossen. Demnach soll es mehr Busangebote sowie in den Bussen mehr Hinweise auf Anschlusszüge geben.

Von Andreas Vogel