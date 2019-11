Ungewöhnliche Gäste kommen zum Vorlesetag

Neuruppin

Das ist eine Überraschung: Beim bundesweiten Vorlesetag am 15. November werden auf dem Neuruppiner Schulplatz zwischen 10 und 12 Uhr vier Mitglieder der DFB-Autorennationalmannschaft aus ihren Werken lesen – und ein paar Stunden später im Sportcenter gegen eine Auswahl des Märkischen Sportvereins (MSV) sowie des Neuruppiner Rathauses Fußball spielen. Als Schiedsrichter wird der Kommunalpolitiker Sebastian Steineke agieren.

Team war auch schon in Brasilien und Israel

Eingefädelt hat diesen Besuch Bernd Oeljeschläger (51). Der 51-jährige Kulturwissenschaftler und Historiker, der vor zwei Jahren mit seiner Frau Maja aus Berlin nach Neuruppin gezogen ist, kickt selbst beim MSV in Neuruppin sowie gemeinsam mit anderen Schriftstellern bei der Deutschen Autorennationalmannschaft. „Wir treffen uns abends nach dem Spiel und lesen aus unseren Werken“, sagte Oeljeschläger am Dienstag im Neuruppiner Rathaus.

Die Fußball spielenden Autoren verstehen sich als eine Art „Kulturtransfer“. Denn gelesen und gekickt wird nicht allein in Deutschland. Vielmehr waren die Autoren auch schon in Frankreich, Brasilien, in Israel und der Türkei. „Wir freuen uns, dass der Deutsche Fußballbund ( DFB) dies ermöglicht“, so Oeljeschläger.

Mehr als ein Dutzend Aktionen in Neuruppin

Die meisten Autoren, die zum Team gehören, leben in Berlin und treffen sich dort einmal die Woche zum Fußball. Deshalb war es wohl nicht schwer, sie für den bundesweiten Vorlesetag zu einem Ausflug nach Neuruppin zu überreden. Auf dem Schulplatz werden Klaus Cäsar Zehrer, Jan Böttcher, Michael Angele und Nik Afanasjew lesen.

Allerdings ist das nur eine von zahlreichen Aktionen am Vorlesetag in Neuruppin. Haben sich doch 16 Schulen, Kitas, Horte und Bibliotheken dafür angemeldet. Im Kreismedienzentrum an der Alt Ruppiner Allee wollen Mädchen und Jungen der Kita „Lila-Sausewind“ sowie „Eichhörnchen“ von Leiterin Imke Strauß die Geschichte vom häßlichen Entlein erzählen lassen. Dabei soll mit Hilfe eines digitalen Bilderbuchportales auch die Kinder einbezogen werden.

Während im Neuruppiner Museum an dem Tag ab 15 Uhr Vanessa Brandes, Otto Wynen und Ann-Luise Kynast Gedichte und Geschichten von Fontane vortragen werden, gibt in der Krümelkiste den Roman „ Effie Briest“ in leichter Sprache.

Zum Abschluss folgt ab 19 Uhr in der Pfarrkirche ein Konzert, bei dem Karl, die Große, Max Prosa, Moritz Krämer, Francesco Wilking sowie Theodor Shitstorm zu erleben sind.

Wenke Wollny ist die Sängerin von Karl die Große. Sie wird am 15. November in der Kulturkirche zu erleben sein. Quelle: Peter Lenz

Von Andreas Vogel